Magyar Péter mindenkit megfenyeget, aki nem azt teszi, amit ő akar

Hasonló fenyegető magatartásról számolt be Varga Judit is, aki – miután Magyar Péter közzétette a róla titokban készített hangfelvételt – a Facebookon elevenített fel egy történetet, amiből jól kirajzolódik korábbi férje miként viselkedett vel. „Őrjöngve jött be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt és hallottam, ahogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni. […] Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. […] Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek” – foglalta össze az eseményeket Varga Judit.

A sajtó is megkapja a magáét a Tisza-vezértől

A sajtóval sem bánik kesztyűs kézzel a Tisza Párt elnöke, aki rendszeresen büntetőjogi konzekvenciákat emlegetve igyekszik nyomást gyakorolni a róla tudósítókra, nemrég pedig a közmédiát is megfenyegette. „Nemsokára találkozunk a Kunigunda utcában. Vagy így, vagy úgy” – írták a Tisza Párttól az MTVA-nak küldött válaszukban, amelyben visszautasították az M1 48 perc című vitaműsorába kapott meghívást. A téma a rezsicsökkentés lett volna, de Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője, aki korábban kivéreztetett szolgáltatókat emlegetve kritizálta a kormány politikáját, nem vállalta, hogy a nyilvánosság előtt védje meg álláspontját Dömötör Csabával szemben.

Emlékezetes: ilyen-olyan indokokkal korábban maga Magyar Péter is számos alkalommal kifarolt a műsorban való szereplésből.

A nemrég egy interjújában egy zavaros monológ végén már kvázi népfelkeléssel fenyegetőzött Magyar. Úgy fogalmazott:

„Nagyon vigyázzanak, mert még tűr a nép, még békés a nép, de ennél durvábbakat már ne kövessenek el, mert akkor valószínűleg azt már nem fogja elviselni a nép.”

(A közmédia székházához szervezett erődemonstrációja végül meglehetősen vérszegényre sikerült Magyarnak Péternek. A százezres tüntetésként beharangozott tiltakozásra mindössze pár ezren voltak kíváncsiak, ami nemigen tekinthető a népharag elsöprő megnyilvánulásának).