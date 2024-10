Magyar Péterék megfenyegették Vogel Evelint, de nem tudják leállítani - videó

Vogel Evelin csütörtökön egy újabb videót tett közzé, amelyben azt mondta: az Indexnek adott interjú óta rengetegen keresték meg azzal a kérdéssel, hogy miért állt a nyilvánosság elé.

Péter átlépett egy határt. Egy olyan határt, amit azt gondolom, hogy senki nem engedhet meg magának. Főleg nem egy olyan ember, aki azt mondja magáról úton-útfélen, hogy emberséges, empatikus, hogy az emberekért van, hoz meg áldozatokat"

- fogalmazott Vogel Evelin az Index tudósítása szerint.

Ezután elmondta: pár hete Magyar Péter megkérte arra, hogy menjen el hozzá, vigye el a nála maradt dolgait.

Amikor megérkeztem, egy kis szokásos chit-chat után behívott a házba, ahol – mint kiderült utólag – Radnai Márk is ott tartózkodott. Becsukta az ajtót, lement a konyhába, majd feljött Márkkal és egy papírral a kezében. A papíron az állt, hogy tudják, hogy én mit tettem, hogy mi van nálam, és hogyha nem csinálom azt, amit mondanak, hogyha nem segítek nekik, akkor tönkreteszik az életemet, hogy börtönbe juttatnak"

- tette hozzá.

„Fenyegetve, ellentmondást nem tűrő hangon vádoltak, képzelődtek és gyanúsítottak mindennel is” – mondta Vogel Evelin. Állítása szerint Magyarék azzal vádolták, hogy a Fidesznek dolgozik, és hogy elárulta őket. „De most komolyan, köpni-nyelni nem tudtam. Mert nem elég, hogy ennyire viharos és sokszor nyomasztó volt a közös életünk, a kapcsolatunk, de zárásként még meg is fenyeget, és nem is akárhogyan” – fogalmazott, hozzáfűzve: "Ekkor jött el az a pont, amikor elhatároztam, hogy beszélni fogok, szeretném megmutatni Magyar Péter igazi arcát. Állítása szerint eközben beszélt több másik „tiszással” is, akik hasonló élményekről számoltak be, és ez is közrejátszott abban, hogy végül felkeresett néhány újságírót.

Higgyétek el, én nem akarom elvenni a változás reményét, vagy lehetőségét. De azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen értékek mentén szeretne változást hozni ebbe az országba"

- fogalmazott Vogel Evelin. Megjegyezte, hogy az interjúval be akarta mutatni Magyar Pétert, és hogy a legelejétől kezdve vele dolgozott azért, „hogy a magyar politika egy több mint egy évtizedes válság után elindulhasson egy békés reform útján”. Azzal zárta a videót: úgy döntött, hogy a saját felületén szeretne kommunikálni a továbbiakban, és a későbbiekben további részleteket ígért arról, amit „megélt és megtapasztalt”, hogy milyen értékek mentén kezdtek el dolgozni Magyarral együtt, és milyen értékekben hisz a mai napig.