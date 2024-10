Létrejött a Magyar-Karácsony-paktum - videó

"Teljesen normális módon beszélgettünk, először is megkaptam az egyik könyvét, vagy a könyvét, amit ő írt, én meg csináltam egy jó limonádét" - mondta nemrég a Telexnek Magyar Péter a Karácsony Gergellyel való találkozásairól, amiknek középpontjában a fővárosi együttműködés volt. Karácsony Gergely a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nem voltak jó hangulatúak ezek a beszélgetések.

A főpolgármester most azonban már nagy reményekkel tekint a Tisza Párt jövőbeli közgyűlési munkájára.

A Magyar Péter és Karácsony Gergely közötti feszültség enyhülni látszik, amióta kiderült, Magyar Péterék tanácsnokokkal, de részt vennének Budapest irányításában - írja a lap.

Magyar Péter megpróbált titkos paktumot kötni Karácsony Gergellyel. A lakásán limonádézás közben egyeztetett vele, itt valószínűleg létrejött a Magyar Péter–Karácsony Gergely-paktum

– nyilatkozta a KDNP frakcióvezető-helyettese. Nacsa Lőrinc szerint az összeboruláson kívül semmi nem változik a városvezetésében. Mint mondta, a fővárosi cégekből kiszipolyozzák a pénzt, a fővárosi közszolgáltatások romlani fognak.

Karácsony Gergely az elmúlt öt évben egyébként is megnehezítette a köztisztaság, közbiztonság, közlekedés témakörében a budapestiek életét.

Nemrég arról írtunk, hogy Magyar Péter azzal tudja felvenni a versenyt Gyurcsánnyal, hogy még több valótlanságot állít. Először azt mondta, nem megy ki az EP-be, aztán kiment, most pedig a mentelmi joga mögé bújik, amikor felmerült ellene a lopás megalapozott gyanúja - mondta Gulyás Gergely csütörtökön.

Mint arról korábban beszámoltunk, a legfőbb ügyész a múlt héten indítványozta az Európai Parlamentnél, hogy függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát, miután a politikus az Ötkert nevű luxusdiszkóban elvette egy férfi kezéből a telefonját, majd bedobta a Dunába. Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezekkel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be, és most a mentelmi joga mögé bújik. Brüsszel még mindig hallgat arról, felfüggesztik-e a diszkópolitikus mentelmi jogát.