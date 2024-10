Magyar Péter két fotóssal fényképezteti magát Brüsszelben, aztán ellógja a munkát - fotók

A Tisza Párt elnökeként Magyar ezen a héten Brüsszelben tartózkodik, ahol több bizottság is ülésezik. Ő maga is részt vett az Alkotmányügyi Bizottság megbeszélésén, ahol alelnöki szerepet tölt be, de

mindössze harminc percig volt jelen, majd sietve távozott, bár a koordinátorok ülése még két órán át tartott volna.

Az Alkotmányügyi Bizottság ülése 2024. 10. 14-én, Magyar Péter itt már nem volt jelen

Fotó: Magyar Nemzet

Távozása előtt természetesen még gondoskodott arról, hogy készüljön néhány fénykép bizonyítékként. Két személy is megörökítette a jelenlétét.

Az Alkotmányügyi Bizottság ülése 2024. 10. 14-én, Magyar Péter itt még jelen volt

Fotó: Magyar Nemzet

Ez még mindig előrelépés ahhoz képest, hogy európai parlamenti képviselőként első heteit Budapesten töltötte.

A Magyar Nemzet szerint szeptemberben például ahelyett, hogy Brüsszelben dolgozott volna, inkább a Keleti pályaudvar környékén múlatta az időt sörözéssel.

Más napokon is hasonlóképp vélhette, hogy léteznek fontosabb dolgok, mint a munkavégzés.

Magyar Péter a Keleti pályaudvartól nem messze, egy sörözőben

Fotó: Magyar Nemzet / JK

