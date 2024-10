Így fogták meg Magyar Pétert

Bizony számos globalista elvárásnak meg kell hogy feleljen Magyar Péter, olyanoknak is, amelyek a magyar emberek érdekeivel ellentétesek, legyen szó a háborúról, a genderkérdésről vagy például a nemzeti szuverenitásunkról. Ez utóbbiból egy „picit” mindjárt fel is adna Magyar – ifjabb Lomnici Zoltán elmondja, erre miért nincsen szükség. Az alkotmányjogász a Kontextuson részletesen beszél arról is, hogy milyen pórázon tartják a Soros György-féle érdekeltségek – például – a Transparency Internationalt.

00:47 - Mivel zsarolják Magyar Pétert?

07:37 - Egy "pici" szuverenitás

12:16 - Soros "pórázán" a Transparency International