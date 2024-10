Magyar Péter mutyis szerződései: az MFB a KEHI-vizsgálat után kirúgta a diszkópolitikust

Magyar Péter túlárazott szerződéseket kötött a haverjaival

Az Átlátszó szerint azonban több kérdéses szerződést is vizsgáltak a hivatal emberei, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fent valós verseny, vagy éppen túlárazás történt. A jelentés megjegyzi, hogy

az általuk vizsgált tanulmányok értéke sokszor nem állt arányban az ellenszolgáltatással, miután olyan triviális megállapításokra jutottak, amiket ingyen az internetről bárki letölthetett volna.

A KEHI öt céget emelt ki a jelentésében, First Voice Kft., HYPERTEAM Kft., PlanB Magyarország Kft., MESTINT Kft. és a Think & Thank Management Kft.

A Think & Thank Kft. többségi tulajdonosa a Kondorkó POD Kft.-nek, amelynek ügyvezetője Trentin Balázs. Trentin pedig annak a Troia Media Kft.-nek a tulajdonosa, amely ugyan a KEHI jelentésében nem szerepel, de kapott megbízást a Diákhitel Központtól.

TÖBB CÉGHEZ – A TROIA MEDIA KFT.-HEZ ÉS A THINK & TANK MANAGEMENT KFT.-HEZ – IS KÖZE VOLT TRENTIN BALÁZS LAJOSNAK, AKI INFORMÁCIÓK SZERINT JELENLEG A TISZA PÁRT PEST MEGYEI SZERVEZÉSÉBEN AKTÍV.

A PlanB pedig, noha mostanra megszűnt a cég, korábban oldalanként 100 ezer forintért cserébe írt tanulmányt, majd 244 ezer forintos diánkénti áron egy előadást is előkészített.

Az Átlátszó végül megjegyzi, hogy noha ezeket az ügyleteket megemlítik a hivatal jelentésében, vizsgálatra már nem történik utalás, csupán arra, hogy a portfólió szélesítésével tudná növelni a bevételeit a cég, de a hitelállomány csökkenésének megakadályozását nem a fenti ügyletek okozták.

Túlárazott szerződések

Korábban a Magyar Nemzethez egy olyan szerződés került, amelyt a baloldali figura még a Diákhitel Központ vezetőjeként kötött egy Trentin Balázs érdekeltségébe tartozó céggel. Érdekesség, hogy ez a férfi jelenleg Magyar pártjának egyik jelenlegi háttérembere, aki a vidéki szervezetek kialakításában vesz részt. A lap szerint ezzel a politikus még állami cégvezetőként tízmilliókat juttatott - érdekes feltételekkel - egy mostani fontos emberének cégeihez.