Így fizetett Magyar Péter a haverjainak tízmilliókat a Diákhitel Központ pénzéből

A 2021-es kormányzati ellenőrzés több hiányosságot is feltárt a Diákhitel Központnál, amelyet akkor Magyar Péter vezetett. Az Átlátszó most megszerezte a KEHI nem nyilvános jelentését. Az anyag egyebek közt beszámol a DHK által kötött egyes szerződésekkel kapcsolatos problémákról. Mint írják, bár a kedvezőtlen tendenciát a menedzsment is észlelhette, és ezért költött közel félmilliárd forintot hirdetésekre, reklámokra és tanácsadásra, a megrendelt kutatások, elemzések és tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással. De olyan is előfordult, hogy triviális, az interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításokra jutottak, illetve olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítési képessége eleve kétséges volt – olvasható a jelentésben.

A KEHI összesen 52, 2018 és 2020 közötti, összesen 1,4 milliárd forint értékű szerződést vizsgált meg részletesen. És bár a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, egyszerű beszerzési eljárásokat a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le,

a hivatal álláspontja szerint több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

A KEHI egyebek közt kiemelte a jelentésben a MESTINT Kft.-t. A cég által készített közvélemény-kutatás 12,4 millióba került, azonban a KEHI szerint 2 millióból is kijött volna a felmérés. Ugyanez igaz a First Voice Kft. diákhitelezéssel kapcsolatos kutatására, amiért 14,5 milliót fizetett a Diákhitel Központ.

A Plan B Kft. - amely azóta már megszűnt - 4 millió forintért készített el egy 40 oldalas tanulmányt a Z generációról, egy másik esetben pedig 4,4 milliót kaptak egy 18 diából álló előadásért.

A Think&Thank Kft. többségi tulajdonosa a Kondorkó POD Kft.-nek, amelynek Trentin Balázs az ügyvezetője. A Szabad Európa szerint az ügyvezető a Tisza Pártnak is dolgozott a tavasz és a nyár folyamán. Ezt Magyar Péter is megerősítette, de állítása szerint azelőtt nem találkozott vele. A Trentin-féle Think&Thank Kft. 14,7 milliót kapott egy olyan megbízás keretében, amit szintén túlárazottnak minősített a KEHI.