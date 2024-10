Magyar Péter öccse a börtönben ülő DK-s polgármesternek dolgozott - videó

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint hiába derült ki már jóval az európai parlamenti választások előtt, hogy súlyos visszaélések történhettek a baloldali vezetésű III. kerületben, Óbuda polgármestere, az azóta hivatali vesztegetéssel meggyanúsított és rács mögött ülő Kiss László mégis újrázni tudott.

Most az is kiderült, hogy a választások előtti időszakban a helyi baloldalt támogatta egy rejtélyes, azóta már nem aktív web- és a hozzá köthető Facebook-oldal, az Óbudai Index. Az oldalon rendre a Fideszt támadó és Kisséket támogató tartalmak jelentek meg a választást megelőzően, utolsó posztjukban még meg is ünnepelték Kiss László ismételt megválasztását.

A portál internetes kutakodásaiból kiderül, hogy a weboldalt a választások előtt egy évvel hozták létre. Az archívumban megtalálható verzió alapján nem rendes hírportálként, inkább blogként működött, nincs impresszum, semmilyen kapcsolatra utaló információ, viszont az egyértelmű, hogy politikai tartalmú fizetett reklámokra is költöttek. A honlap utolsó módosítása 2024. augusztus 13-án történt.

Figyelemre méltó, hogy egy nappal később, augusztus 14-én vették őrizetbe az óbudai korrupciós ügyben nyomozó ügyészek Kiss Lászlót. Helyettese, Czeglédy Gergő kezén nem sokkal korábban, júniusban kattant a bilincs. Jelenleg mindketten letartóztatásban vannak, többek között vesztegetéssel gyanúsítják őket.

Magyar Péter öccse a háttérben

Információik szerint az Óbudai Indexnek dolgozott Magyar Péter öccse, Magyar Márton is. Mindezt erősíti az, a lapnak birtokába jutott videó, amiben látható, hogy Magyar Márton mikrofonnal a kezében óbudai fideszes képviselőket zaklat. Azt ugyanakkor a képviselők kérdésére nem akarta Magyar elárulni, hogy milyen portáltól érkezett, és a sajtóigazolványt sem volt hajlandó felmutatni.

A Magyar Nemzet megkeresésére Magyar Márton azt állította, hogy nem dolgozott az Óbudai Index nevű oldalnál, de azt elismerte, hogy segített nekik anyagokat készíteni. További kérdéseikre azonban nem kívánt válaszolni, és bontotta a vonalat.

Ezért azt már nem tudták megkérdezni, hogy kapott-e pénzt, és ha igen, mennyit ezekért a munkákért. Az azonban ma már tudható, hogy a fideszeseket vehemensen támadó Magyar Márton ettől függetlenül milliókat zsebelt be az államhoz köthető cégektől.

