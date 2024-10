Magyar Péter helyettese, Radnai Márk furcsa seftelése

A SzínházTV Produkciós Kft. - olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében - feltételezhetően jó ideje nem nyújtja az ügyfelei által elvárt szolgáltatást, sőt, a fogyasztói jogok védelmét biztosító alapvető garanciális szabályoknak sem tehet eleget.

Ezt tanúsítja a Tűzfalcsoport olvasóitól érkezett információk mellett a projekt hivatalos Facebook-oldalán közzétett, csalódottságot és felháborodást kifejező számos hozzászólás.

Fotó: X/Tűzfalcsoport

Amennyiben a megfogalmazott jogsértések a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában beigazolódnak, akkor a Radnai ügyvezetésével működő cég komoly következményekkel nézhet szembe.

Egy újabb, a Tisza Párt környékén felbukkanó, jelentős számú magyar embert megkárosító ügy pedig ismételten felvetné a kérdést:

vajon rá lehet-e bízni az ország vezetését, illetve a közhatalmat olyan szereplőkre, akik még a saját ügyfeleik alapvető jogait sem tartják tiszteletben az üzleti életben?

Radnai csak ígérgetett

Radnai Márknak, a Tisza Párt alelnökének ügyvezetése mellett működő SzínházTV Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság kezdetben sokat ígért ügyfeleinek: „Bárhol is legyél, nem maradsz le kedvenc színházad darabjairól”. A cégben vezető tisztségviselőként eljáró Radnai emellett számos interjúban személyesen is nagyratörő tervekkel és küldetéstudattal népszerűsítette üzleti vállalkozását a közönség számára. Egy lapnak például úgy nyilatkozott, hogy szerinte a SzínházTV a szakma mellett „a nézőknek is jót fog tenni”, célkitűzésük pedig, hogy „minőségi színházat közvetítsenek”.

Az ügyvezető az interjúban még sajnálatát is kifejezte amiatt, hogy „egy világjárvány kellett hozzá, hogy a szakma felismerje az ebben rejlő lehetőségeket”.

Fotó: X/Tűzfalcsoport

Pedig Radnai - olvasható a bejegyzésben -

ekkor már tudhatta, hogy az üzlet, amibe fogott, korántsem kockázatmentes.

Ezt igazolja egyebek mellett a pár hónappal az indulást követően, a Forbesnak adott interjúja is, amelyben Magyar Péter bizalmasa saját maga fogalmazott úgy a SzínházTV-vel összefüggésben, hogy „lehet, hogy a végén az egész eltűnik, kikopik”.