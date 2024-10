Csoportos rablásért elítélték Magyar Péter testőrét

Ha pedig ez nem lenne elég, korábban a Tisza Párt egyik alapítójáról, Deák Boldizsárról írta meg a Magyar Nemzet, hogy a kommunizmus éveiben besúgóként segítette a Belügyminisztérium munkáját. A férfit a lap információi szerint egy bolti lopás elkövetése után sikerült beszervezni.

Magyar Péter vállalhatatlanul viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen

Fotó: Ripost

Ezen a ponton érdemes ismét kitérni, hogy Magyar Pétert is csak a mentelmi joga védi jelenleg a büntetőjogi felelősségre vonástól. Ismert, hogy nyáron az Ötkert nevű szórakozóhelyen a Tisza Párt elnöke dulakodásba keveredett egy férfival, akinek a gyanú szerint a telefonját is elvette. Vállalhatatlan viselkedése miatt végül a biztonsági őrök dobták ki a belvárosi mulatóból Magyart, aki ellen eljárás is indult, és garázdasággal és lopással vádolják a történtek miatt.

Az ügyészség nemrég kikérte az Európai Parlamenttől a pártelnök mentelmi jogát, amiről Magyar Péter nem akar lemondani.