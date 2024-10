Mráz Ágoston Sámuel: Magyar Péter szombati akciója egy óbaloldali tüntetés volt régi arcokkal és a régi szöveggel

Magyar Péter egy hete volt az MTV-ben és a rádióban, mégis a múlt hétvégén azért tüntetett, hogy bemehessen. Mennyire hiteles egy ilyen politikusi karakter?

Sok malőr volt ezen a tüntetésen, az egyik, amire ön is rákérdezett, az az egésznek a kiindulópontja, hiszen hiteltelen volt, mert a tüntetés előtt pár nappal Magyar Péter járt a közmédiában, és amikor bejátszották a tüntetésen a közmédia állítólagos borzalmas adását, az nem támasztotta alá a vádjait. Híradórészletet is bejátszottak, majd a közel-keleti konfliktusról is adtak be képsorokat, illetve egy reklámrészletet, ami szerintem kifejezetten kellemetlen kivitelezési hiba volt. Harmadrészt pedig az volt a fő követelése Magyarnak, hogy be akar menni a tévé épületébe, és átadni a követeléseit, amit professzionálisan kezelt az MTVA.

Magyar Péter előtt kinyíltak az ajtók, és átvették a követeléseit. Tehát az összes vádpontja valójában megalapozatlan volt, így nem is volt azoknak erejük, és ez az egész tüntetésnek az értelmét és sikerét is beárnyékolta.

A nóta és a szereplők is a régiek

Fotó: Polyák Attila - Origo

Magyar tehát láthatóan nem tudott mozgósítani, és nem tudta fenntartani az érdeklődést. Ettől a kudarctól függetlenül mire számíthatunk tőle az ősz folyamán?

Magyar Péter abban érdekelt, hogy fenntartsa az aktivizmust, akkor is, ha most beleütközött a falba, és egyébként már az árvízi védekezése is politikai kommunikációs kudarc volt, hiszen nem az összefogás képét mutatta. A magyar televízióban egy agresszív kommunikátor imázsát építette, a múltkori tüntetésen pedig nem tudott mozgósítani, de nem fogja feladni. Tehát egész biztos, hogy október 23. körül is próbál majd nagygyűlést szervezni és mozgósítani.

Azt ne felejtsük el, hogy Magyarnak vannak támogatói, akik nemcsak 3-5000-en vannak, mint ahányan elmentek erre a múlt szombati tüntetésre. Az más kérdés viszont, hogy ennek a tábornak a növekedése megállni látszódik, mivel nincs már dinamikája.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK