Magyar Péter tüntetésének egyik felszólalója a CIA fiókszervezetétől kapja a fizetését

Deák Dániel új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben beszámolt arról, hogy Magyar Péter tüntetésén egy olyan EP-képviselő, Michał Wawrikyewicz is felszólalt, aki a National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján is szerepel. 2022-2023-ban összesen 26 ezer amerikai dollárt kapott tőlük, ami közel 10 millió forint. Az, hogy a NED és annak kitartott emberei Magyar Péter tüntetése mögé álltak be, egyértelmű jele annak, hogy a gazdasági és politikai globalista erők új embere a TISZA Párt vezetője.

A NED lényegében a CIA fiókszervezete, azért hozták létre, hogy azt a munkát, amit a CIA nem végezhet el, azt kiszervezzék egy „civil” szervezetnek. A NED Magyarországon a Partizánt, a K-Monitor Egyesületet, a hazánkat Brüsszelben rendszeresen feljelentgető Magyar Helsinki Bizottságot és a Political Capitalt is támogatja. A Political Capital ráadásul 2023-ban egy országos, nyíltan háborúpárti plakátkampányt is finanszírozott. De a NED a dollárbaloldal finanszírozási botrányában is felbukkant, illetve a Gulyás Márton-féle Partizánt is pénzelte. ❗Fontos, add tovább! Magyar Péter tüntetésén egy olyan EP-képviselő, Michał Wawrikyewicz is felszólalt, aki a National... Posted by Deák Dániel on Wednesday, October 23, 2024 Az, hogy a NED és annak kitartott emberei Magyar Péter tüntetése mögé álltak be, egyértelmű jele annak, hogy a gazdasági és politikai globalista erők új embere a TISZA Párt vezetője - zárta sorait Deák Dániel. Mi is az a NED? A NED - National Endowment for Democracy, röviden NED. Ennek az amerikai szervezetnek a nevét a guruló dollárok, azaz a baloldal külföldi finanszírozása miatt kirobbant hazai botrányban ismerhette meg a magyar közvélemény. A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön – nyilvános közléseket idézve így írta le tömören a National Endowment for Democracy, vagyis a NED szerepét, létezésének célját a nemzetbiztonsági dokumentum. Michał Wawrykiewicz Magyar Péter tüntetésén.

Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán Meglepő módon a NED feltűnt külföldi kampánypénzeket vizsgáló ügyekben is - írja a Tűzfalcsoport. Arról is írtunk nemrég, hogy 2022-höz hasonlóan újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak. Korábban arról is írtunk, hogy Manfred Weber elmondta, hogy le akarja váltani a szuverenista Orbán-kormányt, Brüsszel emberének pedig Magyar Pétert választotta. Brüsszel egy bábkormányt akar Magyarországon.

