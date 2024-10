Magyar Péter a múltkori kudarca után már nem merte nagy helyszínre hívni híveit

A lap szerint a helyszínek kiválasztásakor a fő szempont az volt, hogy

a kevés ember is soknak tűnjön.

Emlékezetes, a közmédia épülete előtt megtartott október eleji tüntetésére Magyar Péter előzetesen több százezres tömeget várt az eseményére, ehhez képest alig párezren voltak kíváncsiak az unalmas monológjára. Az is szembetűnő volt, hogy még vége se volt a rendezvénynek, már idő előtt több százan távoztak a politikus beszéde alatt a helyszínről.

Mindenki emlékezetében hatalmas kudarcként maradt meg a tüntetés, amit a politikus nehezen is tudott feldolgozni. A rendezvény végén ingerült volt, az Origo riporterének kérdéseire is sértegetéssel válaszolt, majd elfutott.

Elemzők szerint a kudarc főként annak tudható be, hogy az elmúlt időszakban a diszkópolitikus körül több botrány is kirobbant, ami miatt folyamatosan magyarázkodásra kényszerült. Továbbá az is kínos látvány volt, hogy a rendezvényen lényegében ugyanazok a megkopott baloldali politikusok jelentek meg, akik az elmúlt évek összes hasonló tüntetésén is ott voltak, Hadházy Ákos pedig még fel is szólalt.

A múlt hétvégi tüntetés egyértelműen kudarcos volt, messze a várakozások alatt maradt, és így Magyar Péter őszi szezonnyitása nem sikerült

– mondta el a Nézőpont Intézet igazgatója az Origónak adott interjúban. Mráz Ágoston Sámuel szerint Magyar Péter abban érdekelt, hogy fenntartsa az aktivizmust akkor is, ha most beleütközött a falba. Egyébként már az árvízi védekezése is politikai kommunikációs kudarc volt, hiszen nem az összefogás képét mutatta. A szakértő elmondta azt is, hogy Magyar táborának növekedése megállni látszódik, mivel nincs már dinamikája.

Hogy elkerülje az újabb csalódást, Magyar Péter úgy döntött, hogy október 23-i megemlékezésre olyan helyszínt adott meg a követőinek, ahol a kisebb létszámú megjelentekről is lehessen olyan képeket készíteni a közösségi oldalára, mintha ott sokan jelentek volna meg.