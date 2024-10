Ukrajna miatt tenné tönkre a magyar gazdákat Ursula von der Leyen, Magyar Péter lelkesen támogatja

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt is elmondta:

óriási versenyképességi hátrányt jelentene Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, mert annyi terület érkezne az Unióba, mint a mostani termőterületek harmada.

Ezt egyébként a mostani közös agrárpolitika költségvetési oldalról valóban nem bírná el, de én úgy vagyok vele, hogy először az európai gazdák érdekeit kellene nézni, utána kellene nézni a bővítés szempontjait. Most ez a sorrend teljesen megfordult

- tette hozzá.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke katasztrófának nevezte, hogy magyar európai parlamenti képviselők, köztük Magyar Péter Brüsszelben felállva tapsolnak annak érdekében, hogy az európai gazdákat tönkretevő programot elfogadásra javasolják.

Az összes európai uniós gazda forrásait egy újonnan csatlakozni kívánó Ukrajna számára akarják átadni, úgy, hogy miközben ezalatt tönkremegyünk

- mondta a HírTV-nek. Úgy látja, hogy Ukrajna felfejlesztése és a háborús újjáépítés érdekében most a gazdáknak szánt támogatásokat kívánják felhasználni. "Okosan kitalálták, hogyan lehet ezt az összeget elvonni. Nos, ez a tét az elkövetkező időszakban” – jelentette ki Jakab István. A Magosz elnöke szerint a tervezettel az is a cél, hogy ukrán termékek korlátlanul jöhessenek be az Európai Unió területére, és ezzel gyakorlatilag tönkreteszik az EU agrárgazdaságát.

Összegezve tehát,

Ursula von der Leyen feláldozza a tagországok gazdáinak forrásait azért, hogy Ukrajnának segítsen. A tervet pedig hatalmas lelkesedéssel támogatja Manfred Weber jelöltje, Magyar Péter is, akit a Bizottság elnökével közösen hazánk élére jelöltek ki helytartónak.

Magyar Péter mentelmi jogának megtartásának ugyanis ára van, és ebbe többek között az is beleférhet, hogy Magyarország egy pici szuverenitásról lemondjon. Mint kiderült, a napokban Magyar Péter párttársa, Tarr Zoltán elkotyogta egy interjúban, hogy lényegében igazodni kívánnak az uniós intézményben az Európai Néppárt politikájához. Úgy tűnik, a hármas szövetség megalakulásával a jövőben nem csupán a háború és a migráció támogatása lehet a közös nevező, hanem az uniós gazdák elárulása is.