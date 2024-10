Magyar Péter testvérének alkalmazása lehetett a megbízások záloga

A Kehi által nyilvánosságra hozott szerződések között van több, a már említett PlanB Kft.-vel kötött, megbízás 2019 decembere és 2020 decembere közötti időszakra vonatkozóan. A hivatal szerint a cég rendkívül drágán dolgozott, így például írtak egy 40 oldalas – kétes minőségű – tanulmányt a Z-generációról négymillió forintért, ami százezer forintos díjat jelent oldalanként. Egy másik esetben 4,4 millió forintot kaptak Magyar Péteréktől egy 18 diából álló előadásért. A Kehi tájékoztatása szerint egy faültetéssel kapcsolatos projektet is 14,8 millióért végzett el nagyjából 500 ezer forint helyett a Magyar Mártont foglalkoztató vállalkozás.

Mindezek fényében erős a gyanú, hogy a Diákhitel Központ és a PlanB Magyarország Kft. közötti, összességében tízmilliós nagyságrendű szerződések létrejöttében fő szerepe volt annak, hogy a cég alkalmazta Magyar Péter öccsét

- írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter testvérének más érdekeltségei is voltak, kiderült, hogy korábban a Volánbusz fizetési listáján is rajta volt. Megírtuk, hogy Magyar Márton szinte egyidőben dolgozott a Volánbusz Zrt-nek, amikor a Tisza Párt elnöke az állami cég igazgatósági tagja volt. Magyar Márton 2023. február 1 és 2023. december 31 között állt jogviszonyban a Volánbusz Zrt-vel. Magyar Pétert 2023 márciusában nevezték ki a Volánbusz igazgatósági tagjává, ahonnan az év november 30-ával hívták vissza.

A KEHI nem nyilvános jelentése, amely 2021-ben több hiányosságot is feltárt az akkor még Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központnál több súlyos részletet is felfedett Magyar Péter üzelmeivel kapcsolatban. Ezek között szerepelnek kamu megbízások, fiktív szerződések, többszörösen túlárazott szerződések, kamu ajánlatkérések, de az is kiderült, hogy a diszkópolitikus 2020-ban havonta 3,5 millió forintot keresett.