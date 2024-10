Magyarország a felforgatók célkeresztjében

A 2024-és év egyik tapasztalata, hogy az újbaloldal ugyanolyan felforgató taktikákat alkalmaz az utcai politizálásban, mint az ellenzéktől ezt már az elmúlt évtizedben megszokhattuk – olvasható a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzésében. A 2026-os választásig pedig biztosak lehetünk benne, hogy több kísérletnek is szemtanúi lehetünk, amelyek azt célozzák, hogy Magyarországon is kirobbantsanak valamilyen „színes forradalmat”, amely aztán egy kormányellenes puccsal érhet véget. A forradalmi recept pofon egyszerű módszereket tartalmaznak, olyannyira egyszerűeket, hogy a jelek szerint még a magyar ellenzék is képes alkalmazni azokat – tették hozzá.

Első lépésben a külföldről finanszírozott civil szervezetek a társadalomban meglévő elégedetlenséget felduzzasztják, adott esetben különböző törvénytelen eszközökkel megteremtik a társadalmi feszültséget. A feszültségkeltésben titkosszolgálati segítséget is kaphatnak az egyes szervezetek, amely ellen nagyon nehéz védekezni. A zavarkeltés sikere után általában az következik, hogy békésnek ígérkező, legtöbb esetben egyetemista diákok részvételével lezajló demonstrációk rövid időn belül a kormány leváltását követelő, egyre agresszívabb megmozdulássá formálódnak. Mindig felbukkanó elem, hogy tisztázatlan körülmények között történt erőszakos incidens után elszabadulnak az indulatok. A feszültség fokozásában fontos szerepet játszanak a magukat függetlennek mondó, valójában az adott ország ellenzéki pártjaihoz, üzleti köreihez, vagy éppen külföldi finanszírozókhoz köthető médiafelületek. Ezek a sajtótermékek kritika nélkül közvetítik a „forradalmárok” üzeneteit a hazai és a nemzetközi közvélemény felé.

