Így tennék tönkre Magyarország eddig elért eredményeit Magyar Péterék

A gazdasági szuverenitást úgy is definiálhatjuk, mint a gazdasági erőforrások fölött gyakorolt, legitim nemzeti rendelkezést, az ilyen erőforrások nemzet általi kisajátításának, csereforgalmának és felhasználásának létfenntartó lehetőségét, amely lényegében a népszuverenitás vagy nemzeti önrendelkezés klasszikus koncepciójából származik. Ennek lényegét csak azok a politikai erők, pártok érezhetik át igazán, amelyek következetesen nemzeti és patrióta alapon állnak, és ezen elvek alapján kívánnak gazdaságpolitikát építeni, például a szuverenista magyar kormányéhoz hasonló politika alapján, míg Magyar Péter pártja egy egészen másfajta irányt képvisel, egy, a globalista trendhez igazodó politikát, amely úgy gondolja, hogy a gazdaság- és külpolitikát nemzetközi módon, a globális elitek érdekeihez igazítva kell megtervezni, nem pedig aszerint, hogy mi a legjobb egy adott ország vagy nemzet számára.

Az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdése szerint az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad. E cikk rögzíti, hogy bár az EU tagjai átadhatják bizonyos hatásköreiket az Uniónak, a nemzeti identitásnak, a politikai és alkotmányos struktúrák fontos szempontjának, és nem lehet teljes mértékben lemondani a szuverenitásról.

Ha Magyar Péter politikája részeként Magyarország lemondana szuverenitásának egy részéről, az eddig nehezen elért eredmények – például a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a nemzeti gazdaságpolitika – jelentős veszélybe kerülnének.

A gyermekvédelmi törvény tekintetében mi hozna a szuverenitásunk egy részéről való lemondás?

Hazánk továbbra is meg akarja védeni jogos érdekeit és szuverenitását, ennek megfelelően a magyarok többsége nem engedné, hogy kívülről ránk erőltessék a gyermekvédelmi törvény eltörlését, márpedig Magyar Péter pártját gyorsan EP-frakciójába befogadó Néppárt és más progresszívek által favorizált javaslatok, így Brüsszel baloldali LMBTQ-párti törekvései is megkönnyítenék a tagállamok nemzeti szuverenitásának lebontását, a magyar szuverenitás immanens része a gyermekvédelem ügyében képviselt zéró tolerancia is, vagyis a gyerek abszolút, teljes körű védelmének biztosítása alkotmányos és törvényi szinten, ugyanakkor a nemzeti szuverenitás feladása hamar ennek a védelemnek a megszűnéséhez vezetne.

A vonatkozó jogszabály alapján a gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. A törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a születési nem megváltoztatását népszerűsíti, jeleníti meg.

A szuverenitásról való lemondás azt jelentené, hogy Magyarország elveszíti az ellenőrzést saját gyermekvédelmi rendszerének alakítása felett. Az EU befolyására Magyarország köteles lenne olyan változtatást bevezetni, amely ellentétesek lehetnek a jelenlegi gyermekvédelmi törvénnyel, és a baloldali LMBTQ-propagandát előtérbe helyeznék, amivel veszélyeztetné a gyermekek nemi érését, és beleavatkozna a gyermekek szexuális nevelésébe, ami kizárólag a szülők joga.

