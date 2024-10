Magyarországra nem telepítenek atomfegyvereket

Egy brit újság azt állítja, hogy az Egyesült Államok fejlesztheti a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisát, és a cikkben szó esik arról is, hogy akár atomfegyver-hordozó F–15-ös vadászbombázók is érkezhetnek Magyarországra, pontosan megnevezve a hordozható tömegpusztító fegyver típusát. A Honvédelmi Minisztérium azonban cáfolta a The Telegraph állításait: az USA semmilyen ilyen irányú kérést nem nyújtott be, és a magyar kormány sem most, sem a jövőben nem tervezi, hogy nukleáris fegyvereket telepítsen az országba.

Az Amerikai Egyesült Államoktól olyan kérés, hogy Magyarország területén atomfegyver tárolására kerüljön sor, nem érkezett! Atomfegyverek behozatala a magyar kormány és az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A kormány ilyen engedélyt nem adott és a jövőben sem tervez ilyenhez hozzájárulni – nyilatkozta a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Nemzetnek a The Telegraph cikkére reagálva. A brit lap szerint az Egyesült Államok az Európai védelmi stratégia részeként fejlesztheti a kecskeméti bázist, amely akár atomfegyverek szállítására alkalmas amerikai vadászgépeket is fogadhat. A brit újság beszerzési szerződésekre hivatkozva közölte, hogy a kecskeméti bázison, ahol jelenleg magyar Gripenek és teherszállító gépek állomásoznak, F–15 Eagle, A–10 Warthog és C–5 Galaxy típusú gépek is megjelenhetnek. A cikk emlékeztet arra is, hogy korábban az amerikai légierő F–15-ös és F–16-os vadászgépeket már ideiglenesen állomásoztatott Magyarországon, ám ezek nem voltak hosszú távú jelenlétek. Ezek a repülők leginkább gyakorlatok és átrepülések alkalmával használták a bázist. A Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászbombázója a kecskeméti légibázison.

Fotó: Ujvári Sándor/Magyar Nemzet A cikk szerint a kecskeméti bázis modernizációja része annak a tervnek, amely a NATO keleti szárnyának megerősítését célozza az orosz fenyegetésre adott válaszként. A brit lap utal arra is, hogy az esetleg Magyarországra települő F–15-ös vadászgépek nukleáris fegyverekkel is felszerelhetők, méghozzá B61–12 típusú szabadesésű atombombákkal, amelyeket jelenleg az Egyesült Államok a brit Királyi Légierő suffolki, Lakenheath-i bázisán tárol. Ezek a bombák állítható hatóerejűek, maximálisan 50 kilotonnásak, ami háromszorosa a hiroshimai bomba pusztító erejének. A The Telegraph által idézett dokumentumban az is szerepel, hogy Kecskeméten új parkolóhelyeket alakítanának ki a repülőgépek számára, bővítenék a kifutópályákat, valamint 21 millió dolláros beruházással fejlesztenék a világítástechnikát és az üzemanyag-ellátó rendszert. A lap azonban nem közölt újdonságot: ezekről a fejlesztési tervekről és az elmúlt évek megvalósított beruházásairól a sajtó már több alkalommal beszámolt. A brit újság a Magyarország és az Egyesült Államok közötti Védelmi együttműködési megállapodásra (Defense Cooperation Agreement – DCA) is hivatkozik, amelyet 2019. április 4-én, a NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából írtak alá Washingtonban.

