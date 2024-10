Már látható, hogy milyen időjárás lesz az őszi szünetben

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felé haladva a több felhővel. Keleten lesz a legtöbb napsütés. Délnyugaton eleinte előfordulhat kisebb eső. A délkeleti szél megélénkülhet. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombat

Nyugaton, északnyugaton erősen, máshol változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A DK-i szél továbbra is élénk lehet. 19-20 fok körüli kellemes idő valószínű.



Vasárnap

A pára és a köd lassan felszáll, majd többnyire gyengén felhős idő várható, bár északnyugaton helyenként erősebb felhősödés is előfordulhat. Csapadék nem valószínű. A délkeleti szél általában enyhe marad. A hőmérséklet délután 16 és 22 fok között mozog.



Hétfő

Éjszaka pára képződhet, de nappal változóan felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, és a hőmérséklet kellemesen alakul, napközben 20 fok körüli értékekkel.



Kedd

Hajnalban sok helyen kialakulhat köd és rétegfelhőzet, amely helyenként hosszabb ideig megmaradhat. Másutt gyengén felhős idő lesz, és több órás napsütésre is lehet számítani. Néhol előfordulhat szitálás vagy gyenge eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

