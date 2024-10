Megerősödik a szél, de több lesz a napsütés is

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

A reggeli esők keleten is elvonulnak, és napos, gomolyfelhős idő alakul ki. Délután a keleti tájakon elszórtan ismét előfordulhatnak záporok. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk délután.



Szombat

Reggelre rétegfelhő és köd képződhet, majd a délelőtt folyamán megszűnik. Ezután többórás napsütés várható. A csúcsérték 17 fok körül alakul.



Vasárnap

Részben felhős idő várható, váltakozó napsütéssel. Csak elszórtan fordulhat elő gyenge szitálás vagy jelentéktelen eső. Néhol időnként megerősödhet a déli szél. A hőmérséklet 15 és 22 fok között mozog majd.



Hétfő

Változóan felhős időre számíthatunk, de többórás napsütés is várható. Az északnyugati szél gyakran megélénkülhet, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, száraz idő lesz. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.



Kedd

Éjszaka pára, köd és rétegfelhőzet képződik, amely reggelre fokozatosan oszlik fel, majd változóan felhős idő várható, időnként napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Délután 16 és 24 fok közötti hőmérsékletre van kilátás.