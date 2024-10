Menczer Tamás: A gazdasági semlegesség és a nemzeti konzultáció a magyar emberekről szól!

Mi azt mondtuk, hogy ez a blokkosodás helyett, amit ők akarnak, hogy így szétválasztani a világot, ez nekünk nagyon rossz. A mi gazdaságunknak ez nagyon rossz. Mi magyar választ adunk, ez az úgynevezett gazdasági semlegesség, ez olyan furcsán hangzik, de itt valójában ezt igyekeztünk az elmúlt napokban elmondani, a gazdasági semlegesség, és amiről majd most a nemzeti konzultációt indítjuk, ez az emberekről, Önökről és mindannyiunkról szól - mondta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Ez szól a családok támogatásáról, a vállalkozók támogatásáról, a lakhatás biztosításáról, megfizethető lakhatásról, a munkáshitelről, a 13. havi nyugdíj megvédéséről, az eddigi eredményeinkről és a jövőbeni céljainkról szól ez a gazdasági semlegesség, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy mi a világon minden irányban szeretnénk együttműködni gazdaságilag keletre is, nyugatra is, délre is - tette hozzá.

Beruházás, energia, kereskedelem minden irányba, mert csak így lehet gazdasági növekedést elérni a jövő évben, ez a 3-6 százalék, amit a szakemberek szoktak mondani, és ez a növekedés teszi lehetővé azt, hogy az embereket érintő intézkedéseket végre tudjuk hajtani.

Közösen meg tudjuk csinálni, Magyarország meg tudja csinálni, és ha Önök támogatnak bennünket a nemzeti konzultáció során, akkor meg is fogjuk csinálni - zárta Menczer.