Menczer Tamás: Gyurcsány Ferenc is felhasználta a feleségét a meggazdagodásához, de ő nem hallgatta le

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a parlamentben készült fotója alatt a hozzászólások között egy videót is megosztott.

Egy mondatot engedjen meg itt a kókadozó baloldali képviselőket látva.

"Nem tudom nem elmondani, hogy milyen hasonlóságot és különbséget fedeztem fel Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között. Gyurcsány Ferenc is felhasználta a feleségét a meggazdagodásához, de ő nem hallgatta le. Ezt is legyőztük, azt is lefogjuk. Minden jót kívánok!" - mondta Menczer Tamás.

"Nekünk Magyarország biztonsága az első! Magyarország nem lesz bevándorlóország!" - írta a napokban egy másik bejegyzésében Menczer Tamás.