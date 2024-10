Menczer Tamás: Magyar Péter új barátai felmondták a háború- és migrációpárti propagandát

Nézzük, mi történt szerdán az Európai Parlamentben. Szépen felmondták a háborús propagandát. Ebben Magyar Péter új barátai, Manfred Weber és Ursula von der Leyen élen jártak - mondta legújabb videójában Menczer Tamás.

Ursula von der Leyen: És csak egy út van, hogy igazságos békét teremtsünk Ukrajnában és Európában. Továbbra is segítenünk kell Ukrajna ellenállását politikai, pénzügyi és katonai támogatással. Ukrajna mellett fogunk állni ezen a télen és addig, ameddig szükséges.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint vagyis még több fegyvert kell küldeni, és akár katonákat is. A háború folytatódjon tovább és tovább. Idézem, „addig, ameddig szükséges.” Ez Brüsszelben azt jelenti, hogy addig, ameddig Ukrajna nem győz, de Ukrajna soha nem fog győzni. Ez ám a virtigli háborús propaganda, folyamatos háború Oroszország ellen. És mit tett Magyar Péter? Ezek után következett Manfred Weber.

Manfred Weber: Az Ön útja soha nem volt békemisszió, hanem a háború meghosszabbításának missziója.

Menczer elmondta, Weber úr szerint a békemisszió nem a békéről szól. Jól meg is tapsolták ezért. Ha nem életbevágó ügyről lenne szó, akkor azt is mondhatnánk, hogy ezek az emberek valószínűleg a diszkóliberális Magyar Péterrel töltötték az éjszakát, kicsit túltolták és nem tudják miről beszélnek. De a helyzet rosszabb. Pontosan tudják. Háborút akarnak. És mit tett Magyar Péter? Weber úr természetesen beszélt a migrációról is.



Manfred Weber: Ez év áprilisában a migráció kérdésében a nagy parlamenti pártok és az európai országok kompromisszumot kötöttek, de Magyarország kimaradt ebből.



Menczer közölte, hatalmas kompromisszumot kötöttek.

Remek. Na ez a kompromisszum migránstáborokról és kötelező kvótáról szól, ezért mondtunk és mondunk rá most is nemet. De ha von der Leyen asszony és Manfred Weber ragaszkodik a bevándorlókhoz, akkor el tudjuk őket szállítani Brüsszelbe. És mit tett Magyar Péter?

Természetesen érkezett az LMBTQ-propaganda is.



Iratxe García Pérez: Hatályon kívül helyezi az országában a nőket és LMBT-közösséget védő törvényeket.



A helyzet az, hogy akár tetszik, akár nem, a mi álláspontunk világos, az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén. Végezetül még egy valamit kell elmondanunk.



Orbán Viktor: Nem fogok adós maradni Önöknek, egyikőjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat!