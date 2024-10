Menczer Tamás: A magyar álláspont változatlan, azonnali és feltétel nélküli tűzszünet és béketárgyalás

"Szeretném a tisztelt Házat nagy tisztelettel arra is emlékeztetni, hogy Oroszország a közelmúltban megváltoztatta, praktikusan kibővítette a nukleáris doktrínáját, tehát azt, hogy mikor és milyen esetben vett be atomfegyvert. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a sajtóban ma már olvasható olyan cikk vagy olyan cikkek, én magam találkoztam ilyennel, amelyek arról szólnak, hogy a világ hogyan pusztulna el egy atomháború esetén" - magyarázta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Meglehetős precizitással, pontossággal írják le azt, hogy a világ hogyan pusztulna el egy atomháború esetén, és azt kell mondanom természetesen, hogy ez dermesztő, rémisztő és rendkívüli módon ijesztő.

"Tisztelt Ház, mindennek ellenére a háborúpártiak ugyanazt mondják, amit az elmúlt hónapokban, években mondtak, még több fegyvert a háborúba, akár katonákat is, nyugati katonákat a háborúba, és akár az sem kizárható, hogy a NATO összecsap Oroszországgal, ami egyenlő lenne az említett harmadik világháborúval és nukleáris háborúval."

Képünk illusztráció!

"Pedig, tisztelt képviselő hölgyek és urak, egészen nyilvánvaló, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni, ebben a háborúban mindenki veszít, a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, az eszkaláció szempontjából pedig kiváltképp hangsúlyozandó az, hogy mi itt vagyunk a szomszédban, nem több száz vagy több ezer kilométerrel arrébb. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, amikor a békemissziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az Európai Tanács elnökének. Ez még júliusban volt. A jelentés első pontja következőképpen szól:

Általános megfigyelés, hogy a katonai konfliktus intenzitása a közeljövőben radikálisan eszkalálódik

- írja a magyar miniszterelnök júliusban, és ez beigazolódott, igaza lett Orbán Viktornak. És arról is ír, hogy világossá vált számára a találkozások és a beszélgetések során, hogy a háborús felek nem akarnak tűzszünetet, csak egy külső szereplő ültetheti őket asztalhoz, és mivel a jelenlegi amerikai és brüsszeli vezetőség és vezetők háborúpártiak, tőlük ez nem várható" - emelte ki Menczer Tamás.