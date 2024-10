Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről mihamarabb dönteni kell!

Magyar nem mond le mentelmi jogáról

A lopás miatti büntetőeljárás európai parlamenti képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jogának felfüggesztését követően nyílna lehetőség. Magyar Péter azonban nyilvánvalóan mindent megtesz azért, hogy elkerülje a felelősségre vonást, és a brüsszeli mentelmi joga mögé tudjon bújni.

Ennek jele az is, hogy nem hajlandó lemondani mentelmi jogáról. Ahogy azt megírtuk, a diszkópolitikus Manfred Weberhez menekült. Deutsch Tamás felszólította Manfred Webert, nyilatkozzon, „be fogják-e védeni Magyar Pétert!" Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője sok dolgot követelhet Magyar Pétertől cserébe azért, hogy megtagadják a mentelmi jogának kiadását. Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezekkel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be, és most a mentelmi joga mögé bújik.

Minden EP-képviselő levelet kap Magyar Péter köztörvényes bűncselekményéről

Az összes EP-képviselőt levélben fogjuk tájékoztatni Magyar Péter mentelmi ügyéről, a botrányos viselkedéséről, és az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményről – közölte később Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint Magyar Péter ugyanis köztörvényes bűncselekményt követett el, lopással gyanúsítja őt az ügyészség, de ő nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a felelősségre vonást.

Magyar Péter diszkóbotrányának éjszakáján csatak részegen kiskorú lányokat zaklatott, a lábuk között kúszott-mászott, és szexuális ajánlatokat tett nekik. Az őt levideózó vendéget megfenyegette, meg is ütötte, majd ellopta a telefonját, és miután a botrányos viselkedése miatt kidobták őt a tinipartyról, az ellopott telefont bedobta a Dunába. Azért lopta el és dobta a telefont a Dunába, nehogy előkerüljenek róla olyan felvételek, amelyekből kiderül, hogy Magyar Péter nagyon nem az, akinek próbálja mutatni magát – tette hozzá.

A lopás köztörvényes bűncselekmény. Magyar lopásából ezért büntetőügy lett: lopással gyanúsítja őt az ügyészség, és ahhoz, hogy Magyar Pétert - mint ilyen esetben bármely magyar polgárt - bíróság elé állíthassák, az ő esetében az európai parlamenti képviselői mentelmi jogának felfüggesztéséről kell majd szavazni az EP-ben.

A botrányhősnek persze esze ágába sincs felelni ezért a tettéért sem. A Tisza Párt elnöke ugyanis bejelentette, nem mond le a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a felelősségre vonást. Magyar azért lobbizik fűnél-fánál, hogy amikor majd a mentelmi jogáról szavaznak az Európai Parlamentben, akkor az EP baloldali többsége megvédje őt, és így megússza a felelősségre vonást az általa elkövetett bűncselekményért.

A mentelmi jog azonban egyáltalán nem arra szolgál, hogy az európai parlamenti képviselők törvények fölé helyezhessék magukat, és visszaélve helyzetükkel a köztörvényes bűncselekmények miatti felelősségre vonást megúszhassák.

Ezért az összes EP-képviselőt levélben fogjuk tájékoztatni Magyar Péter mentelmi ügyéről, a botrányos viselkedéséről és az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményről. A felelősségre vonást még Magyar sem kerülheti el – írta Deutsch Tamás.