Milyen Nizzánál a tenger?

Fotó: Talán Csaba

Nagy Koppány Zsolt a szerző munkamódszerére is kíváncsi volt. Andor elmondta, hogy először novellákban gondolkodott, de az anyag hatalmas regénnyé nőtte ki magát, amelyet három évig írt, és e három évet egy másfél éves szerkesztési folyamat követte. Az írásra napi rendszerességgel próbált időt szakítani; legalább napi tíz oldalt tűzött ki magának célul, de ebben a folyamatban természetesen nagy szerepet kapott az ihlet is. Nagy Koppány elárulta: bár előzetesen megállapodtak abban, hogy erre nem tér majd ki, most mégis megkérdezi: miről is szól ez a könyv? „Két nőről, akik sohasem találkoznak, mégis hatással vannak egymás életére” ‒ foglalta össze dióhéjban az írónő, majd a könyv mélyebb jelentésére is kitért: bár egy életünk van, a fantáziánk, az álmaink és az alkotás segítségével több életet is bele tudunk szőni a sajátunkba.

Nagy Koppány Zsolt megvallotta, számára eddig az irodalmi művek álomleírásai afféle elkoptatott írói közhelyeknek minősültek, melyeknél mindig elnyomott egy udvarias ásítást, de Andor Éva könyvében ezeket mégsem érezte elhasználtnak, nála valódi funkciójuk van. Az alkotó erre úgy reagált, hogy a művészet, az álom és a képzelet esélyt ad arra, hogy egyetlen életünkbe többet belegyömöszöljünk. A kérdező érdekességként kiemelte a műben található „közbeszólásokat”, melyek valójában többoldalas esszék. Andor elmondta, hogy Kundera nyomán úgy gondolta, hogy egykori tanulmányíróként ő is megteheti, hogy beleszője ezeket az eszmefuttatásokat a történetbe. A közbeszúrások és a szétágazó cselekmény miatt azonban felmerült benne a regény „szétesésének” veszélye, ezért kezdte alkalmazni a labirintus visszatérő szimbólumát.

Nagy Koppány e ponton maga olvasott fel egy részletet a könyvből: a jelenetben a turisták ahelyett, hogy egy festményben gyönyörködnének, magukat fotózzák, s így elállják azok útját is, akik valódi műélvezetben szeretnének részesülni. A kérdező szerint ezeken az oldalakon Andor Éva lesújtó véleménye jelenik meg az emberek kulturálatlanságáról. A szerző ezzel nem értett egyet; mint elmondta, nem véleményt kívánt formálni, csupán a főszereplő gondolatait megjeleníteni. Nagy Koppány azért elidőzött még a kérdésnél: ha így látja a kultúrával találkozó közönséget, milyen reményekkel tett eléjük egy ekkora műveltségrendszert működtető regényt? Lehet, hogy volt ebben tanítási szándék is? Andor erre nemleges választ adott, sőt, hangsúlyozta, hogy nem pesszimista az emberiséget illetően.