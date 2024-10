Mobilvécék miatti elviselhetetlen bűztől szenvednek a józsefvárosiak

Van valakiknek egy ötlete, kiraknak egy mobilvécét bárhová az utcákra, és ha nem jelezzük, nem viszik el. Néha az az érzésünk, hogy látják, ha kitesszük a Facebookra, mert utána el is viszik. Most is ez történt, kiraktuk a posztot, és egy nap múlva 20 méterrel arrébb vitték, rá pár napra onnan is eltűnt. Toi Toik országa lett Józsefváros, az utóbbi időben. A Kun utcában is be kellett jelentenünk a rajta lévő telefonszámon, hogy elvigyék a templom bejárata elől. Ott hetekig állt a senki által nem használt vécé, mivel az le is volt lakatolva. Teljesen érthetetlen, ami itt folyik