A Nanushka egyenesen Londonba viszi a budapesti kávékultúrát 

A Nanushka Café megújult formában már Londonban is elérhető, a magyar luxusmárka budapesti üzlete mellett. Mindkét helyszín közösségi térként is funkcionál. A cég bejelentette, hogy mostantól kerámiakiegészítők közül is válogathatnak az érdeklődők a Nanushka budapesti és londoni boltjaiban. Sándor Szandra, a Nanushka alapítója és kreatív igazgatója mesélt az újdonságokról.

Vágólapra másolva!

A Nanushka saját kerámia kollekciót vezetett be budapesti és londoni üzleteiben. A termékek kizárólag a Nanushka budapesti és londoni boltjaiban vásárolhatók meg, a kerámiák ára pedig 25 fonttól (12 ezer forinttól) indul. A prémium férfi- és női ruházatot, illetve kiegészítőket forgalmazó Nanushka nemrégiben mutatta be kávézóinak új vizuális megjelenését, valamint saját kerámia kollekcióját, amely különféle darabokat tartalmaz, mint például kávéscsészéket, vizeskancsót, füstölőt és hamutartót. Az aprólékosan kiválasztott specialty kávék, teák és egyéb kézműves italok mellett a kávézó hazai ínyencségeket is felszolgál, visszautalva a hagyományos magyar ízekre. A kialakított koncepciót a kelet-európai kávéházi kultúra gazdag hagyománya ihlette, amely erősen kapcsolódik a márka közösségi értékeihez - írja az Esquire. A dizájn a Nanushkára jellemző minimalista stílust jeleníti meg, természetes anyagokkal, puha textúrákkal és meleg fényű világítással. A színösszeállítás króm és sötét fa tónusokra épül, amit a kézzel készített kerámiák tesznek egyedivé - számolt be róla a HipeBae. Az új koncepció lényege a helyi értékek hangsúlyozása. A budapesti kávézókultúra szellemiségét szerettük volna a térben elhelyezni, amely nagyon közel áll hozzám, és nagyon szerettem, amikor Budapesten éltem. Fontosnak tartom, hogy olyan teret alkossunk, ahol az emberek összegyűlhetnek, kapcsolatot teremthetnek, és olyan élményt kapnak, amely túlmutat a hagyományos vásárlási környezeten, és hogy otthonosan érezzék magukat a Nanushka Store and Caféban – mondta Sándor Szandra, a Nanushka alapítója és kreatív igazgatója. Nanushka divatbemutató.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Robert Szaniszlo/NurPhoto Szeptemberben beszámoltunk arról is, hogy a Nanushka megnyitotta új New York-i boltját, amely most a SoHo szívében, a Mercer Street 27-es szám alatt található. A Nanushka alapvető fenntarthatósági étoszát tükrözve, valamint meleg és hívogató környezetet építve a design nyugtató teret teremt a város nyüzsgő energiája elől, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy belépjenek a Nanushka világába. A nemzetközileg is elismert és sikeres divatmárka évek óta terjeszkedik a világban. A Nanushka alapítója, Sándor Szandra egy emlékezetes divatbemutatón ünnepelte meg a divatmárka 20. évfordulóját, mely ismét a fenntarthatóság jegyében zajlott. A Nanushka áprilisban mutatta be a tavaszi kollekcióját, amiben idén kiemelt szerepet kaptak a fehér különböző árnyalatai. 2024 kihagyhatatlan kiegészítője egy-egy merészebb táska, de új napszemüvegdizájnok is találhatóak az SS24 kollekcióban.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!