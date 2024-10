Nem volt érvényes vonatjegye, ezért rátámadt az ellenőrre egy férfi Hatvanban

Tavaly októberben egy részeg férfi szállt fel a reggeli Gyöngyösre induló vontra a Keleti Pályaudvaron. A vonaton bemenet az egyik fülkébe, és lábait az ablak alatti asztalon keresztbe tette, majd elfeküdt az ülésen. Miután a férfinek nem volt érvényes jegye, ezért mikor a kalauz ellenőrizni akarta, agresszívan kezdett viselkedni.

Emiatt a hatvani vasútállomáson a kalauz segítséget kért az egyik kollégájától, aki a peronon állt. A forgalmi szolgálattevő kolléga felszállt a vonatra és felszólította a férfit, hogy mutassa meg a jegyét vagy szálljon le.

Azonban a férfi ennek nem tett eleget, sőt káromkodni kezdett.

Ekkor a szolgálattevő segítségül hívott két vasúti őrt a forgalmi irodából. A két őr közölte a férfival, hogy a „magatartása a MÁV üzletszabályzatába ütközik”, ezért le kell szállnia a vonatról. A részeg utas azonban ennek sem tett eleget és rátámadt az egyik vasútőrre.

Az őrt mellbe lökte, majd ököllel többször megütötten. Ezután pedig leugrott a vonatról és rövid dulakodás után kirohant az állomásról.

A pályaudvarról az utcára érve észrevette, hogy az erőszakos viselkedése miatt a helyszínre érő rendőrök közelednek felé, ezért egy nyitott kapun át megpróbált befutni a közeli konzervgyár területére, de a bejáratnál álló biztonsági őr megpróbálta megakadályozni, hogy a férfi bejusson a gyárba. Ezért a részeg férfi ököllel szemen ütötte a biztonsági őrt.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal, testi sértéssel, valamint garázdasággal vádolja, ezért indítványozták, hogy amennyiben az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, akkor a bíróság vele szemben három és fél év börtönbüntetést szabjon ki rá, valamint ugyanennyi időre tiltsa el a közügyektől is.

A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, ha valaki rájuk támad, az bűncselekményt követ el és súlyos büntetésre, akár börtönbüntetésre is számíthat. A MÁV Minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz - emelték ki, hozzátéve, hogy a fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, illetve a rendőrségnek köszönhetően sikerül elfogni az elkövetőket. A MÁV-START 169 testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.