Mutatjuk, miért sorsdöntő az új nemzeti konzultáció

Ha Magyarország semleges gazdaságpolitikát folytat, akkor az uniós átlag felett növekedhet a gazdaság. Ez jó alapot ad a kormánynak arra, hogy emelje a béreket, beindítsa a vállalkozásokat és új lakhatási intézkedéseket vezessen be – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, melynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnének – közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője hétfőn.

Reális cél az egymilliós átlagbér

Kocsis Máté ismertette: először is meg kell kérdezni az embereket, hogy a brüsszeli vezetés által képviselt gazdasági elzárkózással értenek-e egyet, vagy azzal, hogy „nyissunk mind a keleti, mind a nyugati kereskedelmi és gazdasági irányba”.

Meg kell kérdezni továbbá az embereket a kis- és középvállalkozások támogatásáról, a kormány kiemelt céljáról, hogy tőkejuttatásokkal és új eszközökkel segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat.

Ugyancsak meg kell kérdezni az embereket a béremelésről, amihez új megállapodást kell kötni a munkáltatókkal, és el kell kezdeni „minden eszközzel dolgozni” azért, hogy a minimálbér belátható időn belül 400 ezer forint legyen, az átlagbér pedig elérje az egymillió forintot.

Megjegyezte: lehet, hogy ez sokak számára elérhetetlennek látszik, de teljesen reális cél.

A munkáshitelről is megkérdezik az embereket

Jelezte, szeretnék megkérdezni az embereket a munkáshitelről is, arról, hogy szabadon felhasználható, kamatmentes hitelt kapjanak azok a fiatalok, akik munkát vállalnak. Ugyancsak szerepelne a nemzeti konzultáció kérdései között a lakhatás kérdése. Hozzátette: a kormány elérhető árú új lakóhelyeket, például kollégiumokat hozna létre, illetve nagyon kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelekkel szeretné segíteni a fiatalok első lakáshoz jutását. Lesz kérdés a családtámogatásról is – mondta Kocsis Máté –, ami a magyar belpolitikában vitás kérdés, hiszen nemcsak a magyar jobb- és baloldal, hanem a magyar kormány és az Európai Bizottság véleménye sem egyezik ebben a kérdésben. Megjegyezte: a kormány a családi adókedvezmény megduplázásával segítené a magyar családokat, de „akár több családtámogató eszköz bevonása is szóba kerülhet”.