Itt vannak a nemzeti konzultáció legfontosabb témái

Hétfőn indul a nemzeti konzultáció, a kérdőívek elkészültek, Orbán Viktor pénteken meg is mutatta azokat. Magyarország ki fog lőni, mert egy gyors alkalmazkodással, a gazdasági semlegesség politikáját meghirdetve és megerősítve el tud lépni a versenyben, feltéve, ha az emberek is megerősítik ezt a nemzeti konzultáción keresztül - mondta a miniszterelnök korábban a rádióinterjújában. Brüsszel az elmúlt években számos kérdésben akarta ránk erőszakolni az álláspontját. A gazdaság nem ideológiai kérdés, a gazdaságban semlegességre van szükség. A nemzeti konzultációban meg fogják kérdezni az emberek véleményét a családi adókedvezményről, és a 13. havi nyugdíjról is.

Hétfőn kezdődik a nemzeti konzultáció - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Orbán Viktor mindenkit arra kér, hogy töltse ki a konzultációs íveket. Nagy jelentősége van a nemzeti konzultációnak, mert azzal kell megvetni az új gazdaságpolitika fundamentumait - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak saját úton járó gazdaságpolitikát érdemes folytatnia, és "lesz nagy csodálkozás", amikor 2025-ben ismertetik a gazdaság első negyedéves számait. Hozzátette: miközben a világ változik, Európa helyben jár, holott alkalmazkodnia kellene, de nem tud vagy nem esik jól neki. Ehhez képest Magyarország ki fog lőni, mert egy gyors alkalmazkodással, a gazdasági semlegesség politikáját meghirdetve és megerősítve el tud lépni a versenyben, feltéve, ha az emberek is megerősítik ezt a nemzeti konzultáción keresztül - mondta Orbán Viktor. Ezek lehetnek a főbb témák Ha Magyarország semleges gazdaságpolitikát folytat, akkor az uniós átlag felett növekedhet a gazdaság. Ez jó alapot ad a kormánynak arra, hogy emelje a béreket, beindítsa a vállalkozásokat és új lakhatási intézkedéseket vezessen be – fogalmazott korábban Kocsis Máté a közösségi oldalán. A nemzeti konzultációt a Fidesz frakciója kezdeményezte. Reális cél az egymilliós átlagbér Kocsis Máté ismertette: először is meg kell kérdezni az embereket, hogy a brüsszeli vezetés által képviselt gazdasági elzárkózással értenek-e egyet, vagy azzal, hogy „nyissunk mind a keleti, mind a nyugati kereskedelmi és gazdasági irányba”. Meg kell kérdezni továbbá az embereket a kis- és középvállalkozások támogatásáról, a kormány kiemelt céljáról, hogy tőkejuttatásokkal és új eszközökkel segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat. Ugyancsak meg kell kérdezni az embereket a béremelésről, amihez új megállapodást kell kötni a munkáltatókkal, és el kell kezdeni „minden eszközzel dolgozni” azért, hogy a minimálbér belátható időn belül 400 ezer forint legyen, az átlagbér pedig elérje az egymillió forintot. Megjegyezte: lehet, hogy ez sokak számára elérhetetlennek látszik, de teljesen reális cél.

A munkáshitelről is megkérdezik az embereket Jelezte, szeretnék megkérdezni az embereket a munkáshitelről is, arról, hogy szabadon felhasználható, kamatmentes hitelt kapjanak azok a fiatalok, akik munkát vállalnak. Ugyancsak szerepelne a nemzeti konzultáció kérdései között a lakhatás kérdése. Hozzátette: a kormány elérhető árú új lakóhelyeket, például kollégiumokat hozna létre, illetve nagyon kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelekkel szeretné segíteni a fiatalok első lakáshoz jutását. Lesz kérdés a családtámogatásról is – mondta Kocsis Máté –, ami a magyar belpolitikában vitás kérdés, hiszen nemcsak a magyar jobb- és baloldal, hanem a magyar kormány és az Európai Bizottság véleménye sem egyezik ebben a kérdésben. Megjegyezte: a kormány a családi adókedvezmény megduplázásával segítené a magyar családokat, de „akár több családtámogató eszköz bevonása is szóba kerülhet”. A nemzeti konzultáció egy gyorsan megvalósítható demokratikus eszköz A brüsszeli és a hazai baloldal olyan, mint a focista, akit csak a labda zavar A korábbi konzultációk során láthattuk, hogy ezt a módszert kritizálják az itthoni balosok is, a brüsszeliek is, ugyanis nekik az a demokráciafölfogásuk, hogy az embereket nem kell megkérdezni – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban. Hát nehogy már elmondják, hogy mit gondolnak. Az olyan furcsa – mondta ironikusan a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette: „van az a futballista, akit a játékban csak a labda zavar. Van az a politikus, akit a demokráciában csak az ember zavar.” Derék brüsszeli kollégáink, magyar baloldali csatolt részekkel ilyenek – mutatott rá. Menczer Tamás szerint ők azért nem kérdeznék meg az emberek véleményét, mert a végén elmondanák, de ez nem céljuk, mert akkor nem tudják megmondani az elefántcsonttoronyból, hogy milyen jó a háború, milyen jó a bevándorlás, milyen jó a blokkosodás és milyen jó a 13. havi nyugdíj elvétele. Na, mi nem így gondoljuk – jelentette ki a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: „mi úgy gondoljuk, hogy alakítsunk ki egyetértési pontokat, kössünk a következő időszakra nézve egy új egyezséget a magyar emberekkel, és akkor közösen a céljainkat el is fogjuk tudni érni.” Ez segíti a magyar szuverenitást A nagyarányú részvétel a nemzeti konzultációkon megerősíti a magyar szuverenitást – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében. A nagyarányú részvétel segítséget és erőt ad a kormánynak ahhoz, hogy sikeresen képviselje a magyar önállóságot, azt, hogy mi magunk dönthessünk számunkra fontos ügyekben – tette hozzá.

Brüsszel az elmúlt években számos kérdésben akarta ránk erőszakolni az álláspontját. A legújabb ilyen döntés most a gazdaságot érinti. Brüsszel gazdasági hidegháborút akar, és elő akarja írni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem – mondta. Rámutatott, hogy ez sérti Magyarország érdekeit. Nekünk az a jó, ha szabadon kereskedhetünk mind a Nyugattal, mind a Kelettel, mert így tudunk az uniós átlagnál magasabb gazdasági növekedést elérni. Hangsúlyozta: a gazdaság nem ideológiai kérdés, a gazdaságban semlegességre van szükség. A nemzeti konzultációban meg fogják kérdezni az emberek véleményét a családi adókedvezményről és a 13. havi nyugdíjról is – közölte. Brüsszel a népesedési és munkaerőpiaci gondokat egyetlen dologgal, a tömeges bevándorlással akarja kezelni. „Mi azonban úgy gondoljuk, hogy nem bevándorlókra van szükség, hanem a gyermeket nevelő magyar családok támogatására” – fogalmazott, jelezve: ezért akarják megduplázni két lépcsőben a gyermekek után járó adókedvezményt a következő időszakban. Brüsszel folyamatosan támadja a 13. havi nyugdíjat, és azt követeli, hogy a magyar kormány szüntesse meg azt. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy nem megszüntetni, hanem pont ellenkezőleg, állandósítani kell a 13. havi nyugdíjat, ezzel is segítve időskorú honfitársainkat. A hamarosan induló nemzeti konzultációban ezekről a kérdésekről is mindenki elmondhatja a véleményét – mondta.

Hidvéghi Balázs közzétette azt is, hogy ez egyik kérdés a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emeléséről szól. A kormány többéves, előre kiszámítható béremelési programot szeretne. Vannak, akik szerint a vállalatoknak maguknak kell dönteniük a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emeléséről. Mi szeretnénk egy többéves, előre kiszámítható béremelési programot. Az Ön véleményét is várjuk a kérdésben a most induló nemzeti konzultáción! - írta Hidvéghi Balázs a Facebookon. Gyorsan megvalósítható eszköz Egész Európa fontos döntés előtt áll most is, hiszen a kontinens gazdasága komoly konkurenciával néz szembe, mind a tengerentúlról, mind pedig Ázsia felől - minderről már Pálfalvi Milán beszélt az Origónak. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Magyarország miniszterelnöke ezért fújt ébresztőt az Európai Parlamentben, amikor bemutatta hazánk uniós elnökségi programját, felhívva a figyelmet egy versenyképességi paktum létrehozásának fontosságára. Azt látjuk, hogy gazdasági kérdésekbe nem keverhetők bele ideológiai, vágyvezérelt és elfogult politikai szempontok. Ezért van szükség a gazdasági semlegességre. Ez Európa versenyképességének kulcsa. A nemzeti konzultáció egy gyorsan megvalósítható demokratikus eszköz arra, hogy a kormányzati döntéshozatal az állampolgári akaratnak megfelelően történjen - fogalmazott Pálfalvi Milán. A nemzeti konzultáció azért jó, mert két választás közötti demokratikus eszköz az emberek véleményének kikérésére. Biztosítja a kormány számára, hogy legitim módon lépjen fel bel- és külpolitikai helyzetekben, például uniós vitákban. A nemzeti konzultáció eredményére hivatkozhat Magyarország, hiszen az tükrözi az emberek véleményét. A vitapartnerek ilyen támogatással nem rendelkeznek. Fontos azt látni, hogy a nemzeti konzultáció nem pártpolitikai kérdésekről szól, az emberek tehát pártatlanul tudnak véleményt nyilvánítani fontos szakpolitikai kérdésekben - tette hozzá.

Ügydöntő lehet az eredmény Pálfalvi Milán kifejtette, hogy a nemzeti konzultáció, amelyet a második Orbán-kormány vezetett be, egy olyan intézményesített politikai kérdőív, amely választ ad az emberek mindennapjait érintő, nagy horderejű kérdésekre. Például arra, hogy milyen legyen az új alkotmány, vagy milyen szociális intézkedéseket támogat a lakosság. E sorba tartozik még a bevándorlásról és a terrorizmusról szóló nemzeti konzultáció is. Aztán megkérdezték az embereket, mit gondolnak a Soros-tervről, valamint a családok támogatásáról és a gyermekvédelemről is elmondhatták a véleményüket. A magyarok pedig egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg minden alkalommal. Most, hogy a veszélyek korában élünk, a politikai stabilitás kiemelten fontos szerepet kap. Ehhez járul hozzá a nemzeti konzultáció a gazdasági semlegességről. Az eredmény egyébként ügydöntővé is vált nem egy alkalommal, népszavazás lett belőle, vagy az emberek többségi véleménye alapján hoztak meg fontos, Magyarország jövőjét meghatározó törvényeket - mondta a szakértő.

