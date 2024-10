A feleségének megparancsolta, hogy „uram parancsolómnak” hívja a nyíregyházi férfit

Egy középkorú férfi a feleségével és négy gyerekével élt egy nyíregyházi házban. A szülők kapcsolata másfél-két évvel ezelőtt megromlott, emiatt gyakoriak voltak közöttük a veszekedések.

A férfi eleinte egy-két pofont adott a feleségének, megszorította a karját. Azonban később már olyan erővel bántalmazta a nőt, hogy annak test szerte láthatóak voltak a sérülései. Ekkor a férj felszólította a feleségét, hogy alapozóval vagy a ruháival tüntesse el a bántalmazás nyomait.

A férfi az évek során tulajdonának tekintette a feleségét, miközben elvárta, hogy a nő „uram parancsolómnak” nevezze. A férfi azt is kijelentette, ha elmeri hagyni akkor megöli.

A férj egyszer azért, hogy a családját megfélemlítse a lakásban meggyújtott egy rongyot, és azzal a kezében járkált fel-alá a lakásban, miközben azzal fenyegette a feleségét, hogy felgyújtja a házat. Másik alkalommal pedig egy késsel a kezében a nő megölésével fenyegetőzött. Valamint az is előfordult, hogy a szemének kinyomásával tartotta őt rettegésben.

Az apa agresszív viselkedésének a gyerekei is tanúi voltak, akik félelmükben elbújtak vagy hangosan sírtak. Ha pedig megpróbálták megvédeni az anyjukat, akkor őket is bántalmazta az apjuk.

Legutóbb a férfi idén március elsején bántalmazta a családját. Feleségét ököllel megütötte és megrúgta. Mindezt a gyerekek ismét végignéztek, sőt mikor a 6 éves gyerek a szülei közé állt, akkor az apa őt is megütötte.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit szexuális és kapcsolati erőszakkal, testi sértéssel és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. Vele szemben pedig, amennyiben a férfi beismeri a tettét, 5 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség.

Már korábban is beszámoltunk családon belüli erőszakról, néhány napja egy Lidl-ben menekült be egy nő az őt fogvatartó és rendszeresen bántalmazó párja elől. A nő félmeztelenül, papucsban, gyermekével a karján menekült be az üzletbe, ahol értesítették a hatóságokat. A férfi azzal fenyegette őt, hogy lelövi, ha elmegy otthonról.