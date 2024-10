Ok nélkül támadt vascsővel és riasztópisztollyal egy férfi egy másikra

Egy részeg férfi ok nélkül támadt egy másikra, először a házához hajtott ahol vascsővel üldözte, majd riasztópisztollyal lőtt felé. Később egy vendéglátóhelyre is utánament ahol ismét több lövést adott le a férfira. A férfi amellett hogy ittas volt, még a vezetéstől is el volt tiltva.

Egy részeg férfi minden ok nélkül megjelent egy tápiószentmártoni férfi háza előtt az autójával. Az autóból kivett egy kb. 1 méter hosszú vascsövet, majd elindult az udvarán tartózkodó férfi felé aki annyira megijedt, hogy bemenekült az otthonába. Ekkor a támadást kezdeményező férfi beült az autójába és elhajtott. De rövid időn belül visszajött és ismét a férfira támadt, de akkor már egy gáz-riasztó fegyverrel lőtt a férfi felé, majd ismét elhajtott az autójával. A támadó férfi végül megjelent azon a vendéglátóhelyen ahol sértett is éppen az ismerőseivel tartózkodott. Kezdetben csak kiabált vele, majd a társasághoz közelített az autójával és a pisztollyal többször feléjük lőtt. Azonnal értesítették a rendőrséget, és a közelben elfogták az elkövetőt. Az intézkedő rendőrök megállapították, hogy amellett hogy a férfi részeg volt, még el is volt tiltva a járművezetéstől. A Nagykátai Járási Ügyészség garázdaság és járművezetéstől eltiltás megszegése és ittas vezetés miatt is vádat emelt ellene. Fotó: Magyarország Ügyészsége Egy másik ok nélküli támadásról is írtunk, amikor egy férfi egy étteremben támadt egy pincérnőre. A pincérnő az asztalukhoz vitte a megrendelt ételt, a férfi minden előzmény nélkül fejbe verte egy tányérral. Hódmezővásárhelyen támadt egy férfi ok nélkül emberekre. Olyan hevesen támadt ököllel egy emberre, hogy a helyszínen lévőknek kellett őt lehúzni, a megtámadott férfiről. Egy másik napon pedig két férfivel veszett össze egy szabadtéri eseményen és az egyiknek a fejét és a hátár rugdosta. Támadásról számoltunk be korábban is, amikor egy férfi egy születésnapi eseményen ittas állapotban összeveszett ismerősével, és végül annak fiát késsel támadta meg. A támadás könnyen végződhetett volna halállal is. Fóton is történt késes támadás két férfi között, az egyikük régóta haragudott a szomszédjára, ezért eltervezte, hogy megöli. Egyik este, mikor a férfi egy dohányboltnál találkozott a szomszédjával, akkor félrecsalta és megkéselte, majd elmenekült. A sérült férfit egy munkába induló nő találta meg, aki hívta a rendőrséget. Ha nem kapott volna időben ellátást, belehalhatott volna a sérüléseibe.

