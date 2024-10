Szakértők szerint önbizalomhiány, de mentális zavar is állhat az ágyékmarkolászás mögött

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy Strasbourgban a szerdai parlamenti ülés alatt Magyar Péter a nemi szervét igazgatta, erről felvétel is készült. Azóta egy kevéssé hihető magyarázata szerint zsebkendőt keresett, de akkor viszont az indokoltnál hosszabban időzött a zsebében a Tisza elnöke. Miért érzik úgy a férfiak, hogy naponta annyiszor meg kell érinteniük az ágyékukat - még nyilvános helyeken is? Kiderült, hogy ennek több oka is van a The Jerusalem Post szerint.

A Jerusalem Post által idézett szakértők azt állítják, idézi a Tűzfalcsoport, hogy mind a serdülő, mind a felnőtt férfiaknál több magyarázat is létezik erre a viselkedésre, kezdve a fizikai okokkal, mint például a terület viszketése vagy a túl szűk nadrág viselése. Vannak mentális okok is, mint például a férfiasság érzésének erősítése és a szorongás csökkentése. A Post cikke által is hivatkozott portál, a Vice által megszólaltatott szakember, Dr. Andras Kolto, a Galway Egyetem kutatója szerint a tudományos bizonyítékok alapján az alacsony intenzitású fizikai érintés oxitocint szabadít fel az agyban. Az oxitocin egy neuropeptid, amely szerepet játszik a társas kapcsolatokban és a hangulatunk szabályozásában. „Számos jótékony hatása van az egészségünkre és a jólétünkre” - magyarázza - »például csökkenti a szorongást«. „A pszichológusok ezt önnyugtató viselkedésnek tekintik” - mondja Kolto. Magyar Péter

Fotó: Ripost A jelenséget a toxikus maszkulinitásnak tulajdoníthatják „Nem ismerek semmilyen statisztikát, de úgy vélem, hogy sok férfi megérinti vagy játszik a nemi szervével, bár a többség csak akkor tenné ezt, ha egyedül van, vagy esetleg olyan férfitársasággal van körülvéve, ahol nem nézik rossz szemmel”. A kutató az ilyen személyek kapcsán a következő tanácsokat adja: „A pszichoterápiában gyakran megtanítjuk az ilyen makacs szokással küzdő klienseket arra, hogyan ismerjék fel, hogy mikor csinálják. Ez az első lépés ahhoz, hogy megszabaduljunk az ilyen szokásoktól”. Szerinte a jelenséget a toxikus maszkulinitásnak tulajdoníthatják. Végül is a férfi nemi szervvel kapcsolatos a probléma. Egyes férfiak, különösen azok, akik bizonytalanok a férfiasságukkal kapcsolatban, vagy azok, akiket irreális elvárások nyomasztanak azzal kapcsolatban, hogyan kell viselkedniük ahhoz, hogy kellően férfiasnak tekintsék őket, szörnyű szorongást élhetnek át.

