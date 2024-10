Hamarosan ismét vissza kell állítanunk az órákat

Október utolsó hétvégéjén egy órával többet alhatunk, ez sokak számára jó hír, de ez azt is jelenti, hogy sokkal korábban véget ér a nap, hiszen az egy órás visszaállítás miatt úgy fogjuk érzékelni, hogy korábban sötétedik. Hogy meddig marad velünk az óraátállítás, az egyelőre bizonytalan, de azt pontosan tudjuk, mióta van velünk: első alkalommal 1916-ban vezették be a nyári időszámítás rendszerét az USA-ban, és még abban az évben hazánk is átvette a rendszert. Az óraátállítás kisebb-nagyobb kihagyásokkal működött hazánkban egészen 1954-ig, majd 1958 és 1979 között teljesen megszűnt. Aztán 1980-ban vezették be újra, és később, 1997-ben az Európai Unió is egységesítette a tagállamokban a használatát. Minden alkalommal a villamosenergia-megtakarítás volt a célja a nyári időszámítás bevezetésének - írja a Ripost.

Óraátállítás

Fotó: Photo: Bernd Weißbrod/dpa via AFP)

Az első országok, amelyek bevezették az óraátállítást, Németország és Ausztria voltak az első világháború idején, 1916-ban.

A cél az volt, hogy a háborús erőforrásokat hatékonyabban felhasználják azáltal, hogy az emberek több időt tölthetnek természetes napfényben.

2018-ban volt egy európai népszavazás, ahol az EU lakosságának véleményét kérdezték az óraátállításról. A válaszadók többsége az óraátállítás eltörlését támogatta, köztük a magyarok is.

A világon ma is számos ország alkalmazza az óraátállítást, de nem mindenhol egyformán. Egyes országok elvetették a gyakorlatot, mások változtattak a megvalósítási módján, és néhány régióban évente többször is változhat az időszámítás.

Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az óraátállítás hatásairól folyamatosan zajlanak kutatások és viták, amelyek részben az egészséggel kapcsolatos aggályokra összpontosulnak.

Egyes felmérések szerint az időszámítás változásai negatívan befolyásolhatják az alvási szokásokat és az egészséget.

Ez a felfedezés fokozott érdeklődést keltett, így néhány országban és régióban elkezdődtek a viták a gyakorlat megtartásáról vagy elvetéséről.

Az EU-ban évek óta vita, hogy megszüntetésre kerüljön-e az óraátállítás. De melyik időszámítás maradna, ha megszűnne? A válasz egyszerű: a téli. Vagyis ha jövőre úgy döntenének a döntéshozók, hogy nem lesz több óraátállítás, akkor a téli időszámítás maradna érvényben - írja a Ripost.