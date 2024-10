Orbán Viktor: Brüsszel rossz úton jár az illegális migráció kezelésében

Míg a nyugat-európai országok sorra vezetnek be határvédelmi szigorításokat és migrációellenes intézkedéseket, addig Brüsszel pénzbüntetéssel sújtja az Európa határait védő Magyarországot - mondta legújabb videójában Orbán Viktor. A kormányfő közölte, Brüsszel rossz úton jár az illegális migráció kezelésében.

Ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a Magyarországot a migráció miatt büntető döntéséhez, akkor megkapja, amit akar, és Brüsszel főterére fogjuk szállítani a Magyarország kapuját döngető migránsokat - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt. Orbán Viktor felidézte, a migráció a nyár folyamán heves vitákat hozott egész Európában. Németország lezárta a határait, Franciaország új miniszterelnöke közölte, hogy helyreállítja a rendet a határain, Hollandia bejelentette minden idők legkeményebb migrációellenes jogszabályrendszerét, valamint Svédország és Finnország kormánya is migrációellenes törvényeket tárgyal - sorolta, hozzátéve, a szabad utazás korszaka a végéhez közeledik. A kormányfő úgy folytatta: csak annyi kellett volna, hogy megfogadják Magyarország tanácsát, követik a magyar példát, és a kezdet kezdetén nem engedik be a migránsokat. Kijelentette: Magyarországnak a háborút illetően is ugyanúgy igaza lesz, mint a migráció ügyében. A háborúnak nincs megoldása a harctéren, ott csak halottak vannak, szenvedés és pusztulás. Tűzszünetre, tárgyalásokra és békére van szükség - hangoztatta.