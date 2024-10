Gazdasági programot hirdetett Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen

A Magyar Nemzet információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági programot hirdetett Esztergomban.

A világ a járvány és a háború kitörése óta gyökeresen megváltozott. Ha ezt egyszerűen akarjuk a gazdaságban leírni, akkor azt tudjuk mondani: a Kelet fel-, a Nyugat pedig lefelé tart - mondta a miniszterelnök.

Hozzátette:

Brüsszel és a nyugati világ erre a helyzetre úgy válaszolt, hogy gazdasági hidegháborút hirdetett. Magyarországnak azonban ez a gazdasági hidegháború nem jó. Magyarország a gazdasági hidegháborúból is szeretne kimaradni.

Hangsúlyozta: ha hazánk sikeres akar lenni, akkor gazdaságilag semlegesnek kell lennie. Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű. El kell utasítani mindent, ami árthat a magyaroknak.

Beszédében a kormányfő pontos célt is kijelölt:

Nekünk az Európai Unió átlagos növekedését meghaladó növekedési szintre van szükségünk!

Véleménye szerint csak a gazdasági semlegesség politikájával lehet az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést elérni a magyar gazdaságban. A magas gazdasági növekedéshez Orbán Viktor véleménye szerint szabad kereskedelemre van szükség a gazdaságban nyugat és kelet felé egyaránt. A gazdasági semlegesség politikájával a magyar gazdaság növekedési ütemét a három és hat százalék közötti sávba tudják emelni, és az új gazdaságpolitika már 2025-től erősebb növekedési pályára fogja vinni a magyar gazdaságot.

Szükség van a gazdasági szereplők, a kamara, az érdekképviseletek, a munkavállalói szervezetek egyetértésére, hiszen a kormány nem a fejük felett akar dönteni róluk.

Új egyezséget szeretnének kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Ezzel az egyezséggel előre kiszámítható módon fogják elérni három év alatt az ezer eurós minimálbért és az egymilliós átlagbért.

Szeretnék megduplázni az exportképes kis- és középvállalkozások méretét, ehhez új gazdasági tervre (Demján Sándor-terv) és tőkejuttatásra van szükség, minden kis- és középvállalkozásnak elérhető módon.

Szót ejtett a már korábban is beharangozott munkáshitelről is, véleménye szerint a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben: a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.