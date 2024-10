Orbán Viktor: Nagy jelentősége van a nemzeti konzultációnak

A munkáshitelről is megkérdezik az embereket

Jelezte, szeretnék megkérdezni az embereket a munkáshitelről is, arról, hogy szabadon felhasználható, kamatmentes hitelt kapjanak azok a fiatalok, akik munkát vállalnak. Ugyancsak szerepelne a nemzeti konzultáció kérdései között a lakhatás kérdése. Hozzátette: a kormány elérhető árú új lakóhelyeket, például kollégiumokat hozna létre, illetve nagyon kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelekkel szeretné segíteni a fiatalok első lakáshoz jutását. Lesz kérdés a családtámogatásról is – mondta Kocsis Máté –, ami a magyar belpolitikában vitás kérdés, hiszen nemcsak a magyar jobb- és baloldal, hanem a magyar kormány és az Európai Bizottság véleménye sem egyezik ebben a kérdésben. Megjegyezte: a kormány a családi adókedvezmény megduplázásával segítené a magyar családokat, de „akár több családtámogató eszköz bevonása is szóba kerülhet”.

A nemzeti konzultáció egy gyorsan megvalósítható demokratikus eszköz

Gyorsan megvalósítható eszköz

Egész Európa fontos döntés előtt áll most is, hiszen a kontinens gazdasága komoly konkurenciával néz szembe, mind a tengerentúlról, mind pedig Ázsia felől - minderről már Pálfalvi Milán beszélt az Origónak. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Magyarország miniszterelnöke ezért fújt ébresztőt az Európai Parlamentben, amikor bemutatta hazánk uniós elnökségi programját, felhívva a figyelmet egy versenyképességi paktum létrehozásának fontosságára.

Azt látjuk, hogy gazdasági kérdésekbe nem keverhetők bele ideológiai, vágyvezérelt és elfogult politikai szempontok. Ezért van szükség a gazdasági semlegességre.

Ez Európa versenyképességének kulcsa. A nemzeti konzultáció egy gyorsan megvalósítható demokratikus eszköz arra, hogy a kormányzati döntéshozatal az állampolgári akaratnak megfelelően történjen - fogalmazott Pálfalvi Milán. A nemzeti konzultáció azért jó, mert két választás közötti demokratikus eszköz az emberek véleményének kikérésére. Biztosítja a kormány számára, hogy legitim módon lépjen fel bel- és külpolitikai helyzetekben, például uniós vitákban. A nemzeti konzultáció eredményére hivatkozhat Magyarország, hiszen az tükrözi az emberek véleményét. A vitapartnerek ilyen támogatással nem rendelkeznek. Fontos azt látni, hogy a nemzeti konzultáció nem pártpolitikai kérdésekről szól, az emberek tehát pártatlanul tudnak véleményt nyilvánítani fontos szakpolitikai kérdésekben - tette hozzá.