Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői interjú

Ha a gazdaságról beszélünk, akkor látszik, hogy az EU megpecsételni látszik a saját sorsát, egy gazdasági hidegháború felé halad - mondta Orbán Viktor. Amit most csinálunk, az egy gazdasági hidegháború, és most akarnak dönteni a Kína elleni büntetővámokról. A magyar gazdaság arra épül, hogy sokkal több terméket állítunk elő, mint amire szükségünk van. Ha a kereskedelem nehezedik, akkor lassul a gazdaság, és emiatt is óriási veszély számunkra a gazdasági hidegháború - tette hozzá.

Éppen ezért indulunk el a gazdasági semlegesség irányába.