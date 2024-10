Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői interjú

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 30 évvel ezelőtt a magyarok úgy gondolkoztak, hogy a szocializmus csődje után megnéztük, hogy mit csináltak a sikeres országok, és átvettük a piacgazdaság intézményeit. Ezt meg is csináltuk - tette hozzá. Most nem lehet csak úgy átvenni a sikeres keleti módszereket, mert a magyarokat nem lehet aszerint vezetni, ami Kínában van.

Nekünk saját utat kell járni. Össze kell állítani a világban ismert példákból azt a modellt, ami a magyarok kultúrájával összeegyeztethető.