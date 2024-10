Elvitték minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét

Március után ismét - idén már harmadszor - született telitalálat Magyarország legismertebb lottójátékán.

A 2024. október 19-i sorsoláson az Ötöslottón 3, 10, 12, 13, 33-as számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 6 613 905 020 forintot nyert.

A Szerencse napján elvitt összeg minden idők legnagyobb nyereménye az Ötöslottó elmúlt 67 éve alatt. Utoljára negyedévszázaddal ezelőtt fordult elő olyan, hogy egy éven belül kétszer volt TOP1 nyeremény az Ötöslottón, vagyis rendkívül ritka jelenség. A jackpot összege utoljára idén februárban volt hasonlóan magas, és mostanáig a február 24-i telitalálat volt a játék legnagyobb kifizetett nyereménye.

A szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.

A 300 millió forintot meghaladó nyeremények esetére a társaság külön telefonszámot, úgynevezett nagynyertes-vonalat tart fenn, amely a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét.

Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

Ekkora nyereményből számos dolgot megvásárolhat a nyertes, vagy akár új életet is kezdhet a családjával, illetve bebiztosíthatja, hogy még az unokái is biztonságban, jómódban nőjenek fel.

Ennek azonban ellent mond, hogy a nagynyertesek - a nyeremény felvételekor anonim módon kitöltött kérdőíveken - úgy nyilatkoznak, hogy nem terveznek komolyabb változást a mindennapjaikban a nyeremény miatt, legfeljebb szabadságot vesznek ki és aztán visszatérnek a megszokott kerékvágásba. Arra a kérdésre, hogy mire költenék a pénzt, a legtöbb válasz az ingatlan felújítást, vagy -vásárlást, utazást, autót, jótékony célt adta meg. Fontos emellett, hogy a nagynyeremény után sem mondanak le a játékról, terveik szerint 1-2 szelvénnyel továbbra is lottóznak.

A nyertesnek most is lehetősége lesz – amennyiben nyitott rá - kitölteni a Szerencsejáték Zrt. az anonim nagynyertes felmérését.

Az idei igazi rekordévnek számít az Ötöslottó történetében, és nem csak az összeg nagysága miatt. 67 év alatt először fordult elő, hogy négy egymást követő szám került ki a sorsológömbből és közben a nyeremény is folyamatosan halmozódott. Februárban indult be igazán a lottó turizmus, mivel félév után sem talált gazdára az Ötöslottó főnyereménye, de már szeptember 20-án is elképesztő összeget lehetett megnyerni.