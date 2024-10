Kastély, utazás, autó, koncert - ezekre a mesés dolgokra költheti nyereményét az Ötöslottó győztese

Utoljára negyedévszázaddal ezelőtt fordult elő olyan, hogy egy éven belül kétszer volt TOP1 nyeremény az Ötöslottón, vagyis rendkívül ritka jelenség. A jackpot összege utoljára idén februárban volt hasonlóan magas, és mostanáig a február 24-i telitalálat volt a játék legnagyobb kifizetett nyereménye.

Fontos megjegyezni, hogy

a szerencsés nyertesnek a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.

Ekkora nyereményből számos dolgot megvásárolhat a nyertes, vagy akár új életet is kezdhet a családjával, illetve bebiztosíthatja, hogy még az unokái is biztonságban, jómódban nőjenek fel. Arra a kérdésre, hogy mire költenék a pénzt, a legtöbb válasz az ingatlan felújítást, vagy -vásárlást, utazást, autót, jótékony célt adta meg.

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, a 6 milliárd forintból akár meg is lehet vásárolni Magyarország legdrágább kastélyát, vagy közel 10 darab 28 karátos gyémánt gyűrű is kitelik a nyereményből. De akár 200 darab egykilós aranyrudat is be lehet szerezni vagy Magyarország legdrágább kastély tulajdonosa is lehet ebből az összegből. Ebből a pénzből meg lehetne venni a legolcsóbb lakást, mégpedig a VII. kerületi, Hernád utcában amelyért 5 millió forintot kérnek.

Tehát a 6, 2 milliárd forintos főnyereményt 1200 ilyen lakásra is lehetne elkölteni.

Az ingatlanok mellett pedig bőven telne a világ legújabb iPhone telefonjára is, pontosabban annak 24 karátos arannyal bevont, exkluzív változatára. Ez a telefon 3500 euróba, azaz kb. 1 millió 400 ezer forintba kerül. Mindezek mellett a világ egyik legdrágább gyémántgyűrűje is a lottónyertesé lehet. A fehér-arany arany eljegyzési gyűrűt egy 28 karátos gyémánt díszíti, ezért ez az ékszer több mint 600 millió forintba kerül.

A Somogy Vármegyei Hírportál szerint a világ egyik legdrágább luxus autójából, a Lamborghini Veneno-ból hármat is meg tud már venni. A luxusjárgány 1,65 milliárd forintot ér. Amennyiben a nyertes szeret utazni, akkor az Ötöslottó mai nyereményéből 113 (!) éjszakára lenne elég egy luxus hajószállodában a világ legdrágább hoteljében.