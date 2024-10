Több száz gyerekekről készült pornográf felvételt találtak egy komáromi pedofil telefonján

Több hónapon keresztül osztott meg ismerőseivel egy komáromi pedofil, olyan felvételeket amelyeken gyerekeket erőszakolnak meg. A férfi emellett több min száz hasonló videót tárolt a telefonján is. Most gyerekpornográfia miatt kell felelnie és akár 20 év börtönbüntetés is kaphat.

Tavaly február és augusztus között egy komáromi férfi két gyerekekről készült pornográf videót és 23 darab ugyanilyen tartalmú fényképet osztott meg több ismerősével is. Ezeket a felvételeket egy alkalmazáson keresztülküldte tovább. A videókon és képeken olyan gyerekeket erőszakolnak meg, akik még 12 évesek sem voltak. Emellett a komáromi pedofil tavaly november 11-ig kétszáznál is több, gyerekekről készült pornográf képeket tárolt a telefonján, amelyek szintén olyan kiskorúakat ábrázolnak, akik még nem múltak el 12 évesek. A képek között pedig van olyan is, ahol egyértelmű, hogy a gyerekeket megerőszakolják. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a férfit börtönbüntetésre ítéljék, valamint tiltsák el a közügyektől. Emellett tiltsák el minden olyan foglalkozástól is, ahol a férfi kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba. Az ügyészség ezen felül még arra is tett indítványt, hogy a komáromi pedofil mobiltelefonját kobozzák el. A férfi mindezért akár 20 évre börtönbe kerülhet, ugyanis a 12 év alatti gyerekekről készült pornográf felvételek terjesztését a törvény öttől húsz évig terjedő börtönnel bünteti. Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock / Shutterstock Ahogy azt korábban megírtuk, egy Békés vármegyei férfi regisztrált egy internetes játékban, ahol a chatbeszélgetésben ismerkedni kezdett az ott játszó gyerekekkel. Mindezt úgy, hogy 12-13 éves fiúnak adta ki magát. Miután a bizalmukba férkőzött, meztelen képeket kért tőlük. Az Origo korábban megírta, hogy tizenkét évnél fiatalabb gyerekekről töltött fel pornográf videókat az internetre egy mezőkövesdi férfi. A pedofil akár 20 év börtönt is kaphat. A férfi 2021. április 19. és 2022. október 30. napja közötti időszakban különböző felhasználóneveken és különböző adatokkal regisztrálva, de azonos e-mail-címről mezőkövesdi otthonában tizenkét évesnél fiatalabb gyerekekről különböző pornográf tartalmú videókat töltött fel és osztott meg az interneten. A közlemény szerint a gyerekeket a felvételeken a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolták. Egy oroszlányi férfi pedig, 2020. február 21-én egy internetes alkalmazáson keresztül 4 gyermekpornográf tartalmú fotót küldött egy kislánynak, aki ezt tőle nem kérte és a fotókat sem töltötte le. Mint kiderül, azért tett ilyet a férfi, mert kíváncsi volt a gyerek reakciójára. Ezen túl az internetről is letöltött 8 gyermek pornográf felvételt, amelyeket a lefoglalásig a mobiltelefonján tárolt.

