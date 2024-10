Medúzamosdatás és kecses poloskák

Nem éreztem azt, hogy szerepet játszanak, megjátsszák magukat, hanem a nulladik perctől elfogadnak, és olyan szintű megbecsülést, meg értékelést kaptam, amiért Magyarországon, hosszú évekig meg kellett mondjuk dolgoznom és még most is néha azt érzem, hogy nem elég. Tehát szerintem a magyar néplélekből az, hogy megbecsüljük a tehetségeinket, hogy észrevesszük az értékeinket, az egy bizonyos kor fölött eljön, de nem mindig. Tehát a magyar ember szerintem jobban szeret panaszkodni, hogy nem is érdemli meg, miért van ott. Algériában én meg azt tapasztaltam, hogy kétszer énekeltem ott, és olyan tapsvihart, és olyan nem is tudom...Tehát csak egy példa, az egyik dalnál, ez 2022-ben volt, bekonferáltam, hogy ezt a dalt a kislányaimnak szeretném küldeni Magyarországra, mert ezt a dalt róluk írtam, fogadjátok, sok szeretettel. Ez az Utazom című dalom volt magyarul énekeltem el, úgy voltam vele, hogy oké, hogy Algéria, azért magyarul is illik énekelni, és képzeljétek el, hogy bekonferáltam ezt, hogy édesanya vagyok, és erre fölállt az egész színház, és megtapsolt