Polgárőrök is segítik a biztonságos emlékezést Halottak napján

A polgárőrök fokozott és folyamatos járőrszolgálatot látnak el a Mindenszentek és a Halottak napját megelőző és szükség szerint az azt követő napokban is a temetőkhöz, sírkertekhez és más kegyeleti helyekhez vezető utakon, valamint a temetők környékén lévő állandó és ideiglenes parkolókban, parkolásra alkalmas közterületeken; segítik a megemlékezőket a tájékozódásban, biztonságos közlekedésben.

Halottak napján minden temető kivilágosodik

Fotó: Origo

Emellett a polgárőrök az ilyenkor jellemző bűncselekmények megelőzése érdekében figyelmeztetik a szeretteikre emlékezőket az értéktárgyaik védelmére,

például, hogy ne hagyják a gépkocsikban az értékeiket látható helyen, ahogy arra is, hogy a sírok gondozásakor se hagyják őrizetlenül táskáikat, kabátjaikat - tették hozzá. Figyelnek az esetleges lopásokra, gépkocsi feltörésekre, rongálásokra, a kialakuló kisebb tűzesetekre és az esetleges rosszullétekre, amelyekre lehetőségeikhez mérten haladéktalanul reagálnak - írták.

A polgárőrök helyi lakosként - igény esetén - segítik a temetőbe érkezők tájékozódását és őrködnek a megemlékezés nyugalma felett;

a járőrszolgálat során a polgárőri tevékenységgel már nem megoldható eseményről soron kívül értesítik a rendőrséget, vagy a biztosítás parancsnokát - áll a közleményben.

Az elkövetkező napokban többen kilátogatnak a temetőbe, hogy megemlékezzenek szeretteikről. Sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, előzzük meg a tüzet a temetőben és otthon is! Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni.