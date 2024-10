Potápi Árpád János elévülhetetlen érdemeket szerzett a nemzetpolitika meghatározó szereplőjeként

Emlékeztettek, hogy

tavaly Bethlen Zsuzsanna-díjjal tüntették ki a fideszes politikust, aki – mint fogalmaztak – „az egész Kárpát-medence jóakarója volt”.

Potápi Árpád János haláláról Magyarország Kolozsvári és Csíkszeredai Főkonzulátusa is megemlékezett Facebook-oldalán, és több székelyföldi politikus is ily módon búcsúzott tőle. „Az örök vadászmezőkön lovagolsz tovább, kedves Árpád. Isten veled!” – írta Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök emlékeztetett: az államtitkár idén is a lovas zarándoklat élén érkezett a csíksomlyói nyeregbe.

Ő volt a magyar-magyar együttműködés egyik jó példája. Intézményes gyászunk jeléül fekete zászlót teszünk ki

– írta. Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök úgy fogalmazott: Potápi Árpád János áldozatos munkája meghatározó volt az erdélyi magyar közösség számára.

