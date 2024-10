Gyermekotthonban nevelkedett lányokat dolgoztatott prostituáltként egy szabolcsi banda

Ahogy azt korábban megírtuk, egy szabolcsi településen élő 14 éves lány szerelmes lett egy nála idősebb férfiba, majd hozzá is költözött. Később azonban a férfi és az anyja arra kényszerítették, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni. Ha ellenkezett, vagy nem kereste meg a napi elvárt összeget, akkor megverték. A lány közben kétszer is terhes lett, de így is dolgoznia kellett.

Egy salgótarjáni férfi az ismerőse salgótarjáni házában fogva tartott egy nőt és arra kényszerítette, hogy idegenekkel szexeljen pénzért. Tisztálkodási lehetőséget nem biztosított neki, enni pedig csak egyszer adott neki egy nap. Az ismerős tudott róla, hogy a férfi a házában fogva tart egy nőt.