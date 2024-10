Rácz Jenő Michelin-csillagos magyar séf kapta meg a Váradi Eszter-díjat

Egy díjnál mindig sokat számít, hogy kik is adják át: jó érzés, hogy egy a rászorulók megsegítéséért ennyi követ megmozgató szervezet tartja példaértékűnek azt, amit az életemben eddig tettem és elértem. Jó látni, hogy sokan vannak még, akik próbálnak segíteni másokon, akik nem feltétlenül csak egy lépést tesznek, hanem a tényleges tevékenységből is kiveszik a részüket. Nem csak odamennek a beteghez és a családjához, hanem valódi megoldást próbálnak találni a gondjaikra, ahogyan én is igyekszem aktívan elősegíteni a gyógyulást. Az empátia fontos dolog, de még fontosabb, hogy a sajnálat kifejezésével ne érjen véget a másik felé irányuló törődésünk