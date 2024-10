Rázáródott a kocsiajtó egy pár hónapos csecsemőre Mátészalkán

Drámai jelenet játszódott le hétfőn egy mátészalkai áruház parkolójában – írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem beszámolója.

Egy üzlet előtt parkoló autó bezáródott, benne egy nyolc hónapos csecsemővel és a kulcs is a kocsiban maradt.

A tűzoltóság mellett a mentőket is riasztották a helyszínre, ahol a tűzoltók betörték az autó jobb első ablaküvegét. Ezt követően pedig ki tudták nyitni az ajtót, és a csecsemőt átadták az aggódó édesanyának. A gyereket megvizsgálták a mentősök, de nem esett baja - írja a tenyek.hu.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy meghalt egy hat hónapos csecsemő, miután a forró autóban hagyták szülei. Sok a felelőtlen szülő, arról is írtunk, hogy egy két hónapos kislány is tragikus módon meghalt a múlt hónapban, miután több órán át egy autóban hagyták.

