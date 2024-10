Egy hajszálon múlt egy részeg férfi élete, majdnem elütötte a vonat - videó

Egy 27 éves sződi férfi majdnem meghalt október 23-án, másodperceken múlt az élete, ugyanis részegen átment biciklijével egy száguldó vonat előtt - számolt be róla a police.hu.

Az illetőnek elmondása szerint az utóbbi hónapokban több nehézség is adódott az életében, ezért nekiállt inni.

Ez történt múlt héten szerdán is, részeg volt, amikor megpróbált hazatekerni. A sződligeti vasúti átjáróban a piros jelzés és a leengedett sorompó sem jelentett neki akadályt.

Menet közben letörte a félkarút, áthajtott a síneken, majd néhány másodperc múlva egy szerelvény robogott el mögötte. R. Béla megúszta az ütközést.

- olvasható a rendőrség honlapján. Hazatekert, majd nem sokkal később a barátja telefonon közölte vele, hogy valaki letörte a sorompót. Ekkor jött rá, hogy ő volt; visszament a helyszínre és ott megvárta a rendőröket. A Váci Rendőrkapitányságon közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Beismerő vallomást tett, azt mondta, hogy megbánta tettét, de a részletekre nem emlékszik.

Nemrég őrizetbe vettek egy sofőrt Romániában, miután részegen balesetet okozott autójával, majd elhajtott a helyszínről. Eljárás indult egy szlovák rendőr ellen is, aki ittasan okozott balesetet saját kocsijával. Az incidens a homonnai rendőrkapitányság parkolójában történt. Arról is beszámoltunk, hogy az ukrajnai Brovari városban egy körzeti rendőr, aki az előzetes adatok szerint részeg volt, a zebrán elütött két embert, az egyikük a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ittas rendőr okozott halálos balesetet Sárospatakon is: részegen száguldozott a próbaidős rendőr, autóját végül egy fa állította meg.